cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കോഴിക്കോട്: ഫറോക്ക് റെയിൽവേ പാലത്തിൽ നിന്ന് സെൽഫി എടുക്കുന്നതിനിടെ ട്രെയിൻ തട്ടി പുഴയിൽ വീണ വിദ്യാർഥിനി മരിച്ചു. കരുവൻതിരുത്തി സ്വദേശിനി നഫാത്ത് ഫത്താഹ് (16) ആണ് മരിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായ സുഹൃത്ത് പെരിങ്ങാവ് പട്ടായത്തിൽ മുഹമ്മദ്‌ ഇഷാമിന് (16) പരിക്കേറ്റു.

ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് സംഭവം. സെൽഫി എടുക്കുന്നതിനിടെ കോയമ്പത്തൂർ-മംഗളൂരു പാസഞ്ചർ ട്രെയിനാണ് ഇരുവരെയും തട്ടിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ പെൺകുട്ടി പുഴയിലേക്കും ഇഷാം പാളത്തിലേക്കും വീണു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഇഷാമിന്‍റെ കാലിനും കൈക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. Show Full Article

The student died when the train hit her while she was taking a selfie