Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതൂഫാന്‍ ഇഫക്ട്!...
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Aug 2026 7:57 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2026 8:00 PM IST

    തൂഫാന്‍ ഇഫക്ട്! സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എം.ഡി.എം.എ വേട്ട; 12 കിലോ മയക്കുമരുന്നുമായി മഞ്ചേരിയിൽ മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഓപറേഷൻ തൂഫാൻ
    cancel

    മലപ്പുറം: ഓപറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എം.ഡി.എം.എ വേട്ടയിൽ 10 കോടിയുടെ ലഹരി പിടികൂടി. മഞ്ചേരിയിൽ നിന്നാണ് 12 കിലോഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി മൂന്ന് പേരെ പിടികൂടിയത്. 97 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ പിടിച്ചെടുത്ത കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിനിടയിലാണ് മയക്കുമരുന്ന് ശേഖരം കണ്ടെത്തിയത്. ആറ് പേരെയാണ് ഈ കേസിൽ കണ്ടെത്താനുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ പ്രതികൾ വലയിലാവുകയായിരുന്നു.

    സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കൂടുതൽ ആളുകൾക്കായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മലപ്പുറം ഡി.വൈ.എസ്.പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം. അതേ സമയം സംസ്ഥാനത്ത് ഓപറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ലഹരി വേട്ടയിൽ ഇത് വരെ 1060 പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. ആകെ 21 കിലോഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയും 110 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manjeriMDMAKeralaMalappuram
    News Summary - The state's largest MDMA seizure
    Similar News
    Next Story
    X