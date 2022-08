cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: ബഫർ സോണിൽ പുതിയ ഉത്തരവിറക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. 2019 ഉത്തരവിലെ പ്രശന്ങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായാണ് പുതിയ ഉത്തരവിറക്കിയത്. വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളോട് ചേർന്ന് ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങൾ അടക്കം ഒരു കിലോ മീറ്റർ ബഫർ സോണായി നിശ്ചയിച്ചുള്ളതാണ് 2019ലെ ഉത്തരവ്. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളേയും കൃഷിയിടങ്ങളേയും ബഫർ സോണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അന്തിമ വിജ്ഞാപനങ്ങൾക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാറിന് സമർപ്പിച്ചത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വനംവകുപ്പിന്റെ എല്ലാ നടപടികളും അംഗീകരിച്ചാണ് പുതിയ ഉത്തരവ്. സംസ്ഥാനത്തെ 23 വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുടയും ദേശീയോദ്യാനങ്ങളുടെയും ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനവാസമേഖലകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കരട് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. അതിൻമേലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഗണിച്ചശേഷം ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ പുർണമായും കൃഷിയിടങ്ങളു സർക്കാർ- അർധ സർക്കാർ - പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയാണ് നിർദേശം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വനംവകുപ്പ് സമർപ്പിച്ചത്. സുപ്രീംകോടതിയുടെ 2022 ജൂൺ മൂന്നിലെ ഉത്തരവിന്മേൽ പുനപരിശോധന ഹരജി സമർപ്പിക്കുന്നതിനും വനംവകുപ്പിനെ ചുമലപ്പെടുത്തിയാണ് ഉത്തരവ്. കഴിഞ്ഞ 27 ന് ചേർന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് 2019ല ബഫർ സോൺ ഉത്തരവ് തിരുത്താൻ തീരുമാനമെടുത്തത്. ബഫർ സോൺ ഒരു കിലോമീറ്ററാക്കിയുള്ള സുപ്രീംകോടതി വിധി കേരളത്തിൽ വലിയ ആശങ്ക ഉയർത്തിയപ്പോഴാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻറെ ഉത്തരവ് പ്രതിപക്ഷം അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. സംസ്ഥാനം പുതിയ ഉത്തരവിറക്കാതെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന വാദം ശക്തമായി. അതുസംബന്ധിച്ച വലിയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി പുതിയ ഉത്തരവിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. Show Full Article

The state government has issued a new order in the buffer zone