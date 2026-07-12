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    Kerala
    Posted On
    date_range 12 July 2026 11:18 PM IST
    Updated On
    date_range 12 July 2026 11:25 PM IST

    ‘സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്​ ഇ​നി ക​രാ​റി​ൽ നി​ന്ന്​ പി​ൻ​മാ​റാ​നാ​വി​ല്ല’; പി.​എം ശ്രീ- ​സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കി ലേ​ഖ​നം

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    പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ മു​ൻ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ പ്രൈ​വ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​തീ​ഷ് കാ​ളി​യാ​ട​ന്‍റേ​താ​ണ്​ ലേ​ഖ​നം
    ‘സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്​ ഇ​നി ക​രാ​റി​ൽ നി​ന്ന്​ പി​ൻ​മാ​റാ​നാ​വി​ല്ല’; പി.​എം ശ്രീ- ​സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കി ലേ​ഖ​നം
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പി.​എം. ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ട​തു നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ, സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ മു​ൻ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ പ്രൈ​വ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ‘പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​ര​ക്ഷ​ണ യ​ജ്ഞ’​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ദ​ഗ്​​ധ​നു​മാ​യി​രു​ന്ന ഡോ. ​ര​തീ​ഷ് കാ​ളി​യാ​ട​ന്റെ ലേ​ഖ​നം.

    ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി ക​രാ​റി​ൽ നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ എ​വി​ടെ​യും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് പി​ന്മാ​റാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ‘സ​മ​കാ​ലി​ക മ​ല​യാ​ളം’ വാ​രി​ക​യി​ലെ​ഴു​തി​യ ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ൽ ര​തീ​ഷ് കാ​ളി​യാ​ട​ൻ തു​റ​ന്നു സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു.

    ക​രാ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നോ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നോ ഉ​ള്ള അ​വ​കാ​ശം കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് സ്കൂ​ൾ എ​ഡ്യൂ​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ലി​റ്റ​റ​സി​യി​ൽ നി​ക്ഷി​പ്ത​മാ​ണെ​ന്നും ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ ചി​ല മ​ന്ത്രി​മാ​ർ വി​യോ​ജി​പ്പ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​റ്റി​വെ​ച്ച ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര വി​ഷ​യം, വീ​ണ്ടും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം തേ​ടാ​തെ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു എ​ന്ന​ത് അ​പാ​ക​ത​യാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടാ​മെ​ന്നാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു സ്വ​യം​വി​മ​ർ​ശ​നം.

    ‘‘പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഇ​നി ര​ണ്ടു മാ​ർ​ഗ​മേ​യു​ള്ളൂ. ധാ​ര​ണാ​പ​ത്രം ഒ​പ്പി​ട്ട​തി​നാ​ൽ ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം 2020ലെ ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന മാ​തൃ​കാ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളെ പ​രി​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ലൊ​ന്ന്. അ​തു​വ​ഴി കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ പ്രീ​തി പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി പ​ണം കൈ​പ്പ​റ്റു​ക​യും, ‘നി​ങ്ങ​ൾ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി മാ​റ്റാ​ൻ നി​യ​മം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ല’ എ​ന്ന് തൊ​ടു​ന്യാ​യം പ​റ​ഞ്ഞ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യാം.

    വ​രും​വ​രാ​യ്ക​ക​ൾ എ​ന്തൊ​ക്കെ ത​ന്നെ​യാ​യാ​ലും പി.​എം. ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ദൃ​ഢ​വും വ്യ​ക്ത​വു​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത്. തീ​രു​മാ​നം എ​ന്താ​യാ​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി ചെ​റു​ത​ല്ല...’’ ലേ​ഖ​നം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം മു​സ്​​ലിം​ക​ളെ മാ​ത്രം ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്നും എ​തി​ർ​പ്പ് മു​സ്​​ലിം​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും വ​രു​ത്തി​ത്തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ അ​നാ​വ​ര​ണം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് അ​പ​ര​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു മു​ഖ​മാ​ണെ​ന്നും ര​തീ​ഷ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

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    TAGS:CPIMKerala Governmentnep 2020PM SHRI
    News Summary - The state cannot withdraw from the agreement now'; PM SHRI: Article puts CPI(M) in a tight spot
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