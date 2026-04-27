    Posted On
    date_range 27 April 2026 11:16 PM IST
    Updated On
    date_range 27 April 2026 11:16 PM IST

    ‘പുതിയ എം.എൽ.എമാർ സഭയിലിരിക്കുന്നില്ല’-പടിയിറങ്ങുമ്പോഴും വിമർശനവുമായി സ്പീക്കർ

    നടപടിക്രമം പഠിക്കേണ്ടത്​ പുസ്തകം വായിച്ചല്ല, സഭയിലിരിക്കണം
    Speaker ANShamseer
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പു​തി​യ സാ​മാ​ജി​ക​ർ സ​ഭ​യെ ഗൗ​ര​വ​മാ​യി കാ​ണു​ന്നി​​ല്ലെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി സ്പീ​ക്ക​ർ എ.​എ​ൻ ഷം​സീ​ർ. സ്​​പീ​ക്ക​റെ​ന്ന നി​ല​യി​ലെ അ​വ​സാ​ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ നി​യ​മ​സ​ഭ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സ​ഭ​യെ കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി ഗൗ​ര​വ​മാ​യി കാ​ണ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മ​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ട് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന സ്പീ​ക്ക​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്.

    പ​ര​മാ​വ​ധി സ​മ​യം സ​ഭ​ക്ക​ക​ത്ത് ചെ​ല​വ​ഴി​ക്ക​ണം. പു​തി​യ സാ​മാ​ജി​ക​ർ വേ​ണ്ട​ത്ര ഇ​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​ത് ത​ന്‍റെ വി​മ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ്. സ​ഭാ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം പു​സ്ത​കം വാ​യി​ച്ച​ല്ല പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട​ത്, സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​രു​ന്നാ​ണ്. പ​ല സാ​മാ​ജി​ക​രും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വേ​ണ്ട​ത്ര ഗൗ​ര​വം കാ​ണി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തും ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തും ഇ​താ​ണ് നി​ല. യു.​ഡി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യാ​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ആ​യാ​ലും മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​​ളെ ക​ണ്ടു പ​ഠി​ക്ക​ണം. തി​രു​ത്തി​യാ​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് ന​ല്ല​ത്. പു​തി​യ സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം തി​രു​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ -ഷം​സീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​നി​ര​യി​ലെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​കാ​രി​യാ​യ ഷം​സീ​ർ സ്പീ​ക്ക​റാ​യി വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ആ​ശ​ങ്ക ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്,​ സ​ഭ​യി​ൽ ത​ന്നെ ‘വി​കൃ​തി’ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം സ​ഭ​യി​ൽ​ത​ന്നെ ഇ​രു​ന്ന്​ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി. ഇ​ക്കു​റി മ​ൽ​സ​ര രം​ഗ​ത്തി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വ​രു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​മാ​ണോ എ.​എ​ൻ ഷം​സീ​ർ എ​ന്ന് ചോ​ദ്യ​മു​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ‘അ​തെ​ല്ലാം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​​മാ​ണെ’​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ക​ര​ണം. പു​തി​യ നി​യ​മ​സ​ഭ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഷം​സീ​ർ 30ന്​ ​ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങും. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും മേ​യ്​ നാ​ല്​ വ​രെ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യി സ്​​പീ​ക്ക​ർ ചു​മ​ത​ല​യു​ണ്ട്.

    44 മാ​സ​മാ​ണ്​ താ​ൻ സ്​​പീ​ക്ക​ർ ക​സേ​ര​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും പൊ​തു​വി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​വും ന​ന്നാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച​ത് കൊ​ണ്ടാ​ണ് സ​ഭ ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​യ​തെ​ന്നും ഷം​സീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ന്ന​ത് ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വം, നി​യ​മ​സ​ഭ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്ത​ത്, നി​യ​മ​സ​ഭ ലൈ​ബ്ര​റി പൊ​തു​ജ​ന​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും​വി​ധം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ​തു​മെ​ല്ലാം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ.

    സ്​​പീ​ക്ക​ർ ചെ​യ​റി​ലി​രു​ന്ന്​ ര​ണ്ടു​നി​ര​യി​ലേ​ക്കും ക​ണ്ണു​പാ​യ്ക്കു​മ്പോ​ൾ വ​ലി​യ അ​ഭി​മാ​നം തോ​ന്നി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത് ര​ണ്ട് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ത​ന്നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​തി ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യം ചെ​യ്തു.

    നി​യ​മ​സ​ഭ സാ​മാ​ജി​ക​നാ​യി ത​​​ന്നെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത് സി.​പി.​എ​മ്മാ​ണ്. അ​തേ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണ്​ സ്പീ​ക്ക​ർ എ​ന്ന വ​ലി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും ഏ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. അ​ത് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് അ​നു​സ​ര​ണ​യു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ ചു​മ​ത​ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം പ്ര​ത്യ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റി​നി​ന്ന​ത് ന​ഷ്ട​മാ​യി തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല. ഇ​നി തി​രി​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി ഏ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച് കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കും. തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് വി​ജ​യി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നു​മു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് ത​നി​ക്കെ​ന്നും ഷം​സീ​ർ കൂ​ട്ടി​​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:SpeakerShamseerkerala assembly news
    News Summary - The Speaker is criticized even when he steps down
