    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 2:18 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 2:18 PM IST

    കോ​ട്ട​ക്കു​ന്നി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്, കാ​ലം മാ​യ്ക്കാ​ത്ത വെ​ടി​യൊ​ച്ച​ക​ൾ

    കോ​ട്ട​ക്കു​ന്നി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്, കാ​ലം മാ​യ്ക്കാ​ത്ത വെ​ടി​യൊ​ച്ച​ക​ൾ
    കൊ​ന്നോ​ല മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ പേ​ര​മ​ക​ൻ അ​മീ​റു​ദ്ദീ​നും കു​ടും​ബാം​ഗ​മാ​യ ശാ​ഹി​ദ് ഫാ​ദി​ലി​യും മ​ല​പ്പു​റം വാ​രി​യം​കു​ന്ന​ത്ത് കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി സ്മാ​ര​ക ടൗ​ൺ​ഹാ​ളി​ന് മു​ന്നി​ൽ

    മ​ല​പ്പു​റം: കോ​ട്ട​ക്കു​ന്നി​ന്റെ ചെ​രി​വി​ൽ ച​രി​ത്ര​മ​റി​യാ​നു​ള്ള ഔ​ത്സു​ക്യ​ത്തോ​ടെ നി​ന്നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും കേ​ൾ​ക്കാം, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ക്രൂ​ര​ത​യു​​ടെ നി​ല​ക്കാ​ത്ത വെ​ടി​യൊ​ച്ച​ക​ൾ. വാ​രി​യം​കു​ന്ന​ത്ത് കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദാ​ജി​യു​ടെ ധീ​ര ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷി​യാ​യ ഈ ​മ​ല​ഞ്ചെ​രി​വി​ന് അ​ധി​നി​വേ​ശ കാ​പാ​ലി​ക​ത​യു​ടെ മ​റ്റ​നേ​കം ക​ഥ​ക​ളും പ​റ​യാ​നു​ണ്ട്. 1921ലെ ​മ​ല​ബാ​ർ വി​പ്ല​വ​കാ​ല​ത്ത് ഖി​ലാ​ഫ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ മ​ല​പ്പു​റം ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മൂ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ മ​ര​ത്തി​ൽ കെ​ട്ടി​യി​ട്ട് ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്ന സം​ഭ​വം അ​തി​ലൊ​ന്നാ​ണ്.

    1921 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20ന് ​തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് വി​രു​ദ്ധ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ല​യൊ​ലി​ക​ൾ ആ​ദ്യ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഖി​ലാ​ഫ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യ മ​ണ​പ്പു​റം മ​മ്മു​വി​ന്റെ വീ​ടി​ന് മു​ക​ളി​ൽ കെ​ട്ടി​യ ഖി​ലാ​ഫ​ത്ത് പ​താ​ക മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് മ​ഞ്ചേ​രി സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ മ​ങ്ങാ​ട്ട് നാ​രാ​യ​ണ​മേ​നോ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കി.

    തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സം മ​ല​പ്പു​റ​ത്തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-​ഖി​ലാ​ഫ​ത്ത് നേ​താ​ക്കാ​ളാ​യ കെ.​പി. മ​മ്മു​ട്ടി മു​സ്‍ലി​യാ​ർ, മ​ണ​പ്പു​റം മ​മ്മു, ക​ള്ളാ​ടി ഉ​ണ്ണീ​ൻ, കി​ഴ​ക്കേ​പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ ഉ​ണ്ണീ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, എ​ള​മ്പി​ലാ​ക്കാ​ട്ട് അ​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി, കൊ​ന്നോ​ല മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം ഏ​ഴു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ണ്ട് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    പ്ര​ഹ​സ​ന വി​ചാ​ര​ണ​ക്ക് ശേ​ഷം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത​ട​വും 500 രൂ​പ പി​ഴ​യു​മി​ട്ട് സ്പെ​ഷ​ൽ കോ​ട​തി വി​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. താ​മ​സി​യാ​തെ ഇ​തി​ലെ ഉ​ണ്ണീ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, എ​ള​മ്പി​ലാ​ക്കാ​ട്ട് അ​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി, കൊ​ന്നോ​ല മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ശി​ക്ഷ വ​ധ​ശി​ക്ഷ​യാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. മാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ​ക്ക് ശേ​ഷം 1922 ജ​നു​വ​രി ആ​ദ്യ​വാ​രം കോ​ട്ട​ക്കു​ന്നി​ന്റെ ചെ​രി​വി​ൽ മ​ര​ത്തി​ൽ കെ​ട്ടി​യി​ട്ട്, സ​ർ​വ​രും കാ​ൺ​കെ, ആ ​ധീ​ര ഭേ​ശാ​ഭി​മാനി​ക​ളാ​യ മൂ​ന്നു​പേ​രെ​യും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ളം വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ന്നു. ഭൗ​തി​ക​ശ​രീ​രം ക​ത്തി​ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞു.

    ബാ​ക്കി​യാ​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി. ഈ ​സ്ഥ​ല​ത്ത് പ​ണ്ട് കാ​ല​ത്ത് നേ​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നി​രു​ന്നാ​യും പി​ന്നീ​ട് ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ അ​ത് വി​ല​ക്കി​യെ​ന്നു​മു​ള്ള, കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ പ​ഴ​യ ത​ല​മു​റ​യി​ൽ​നി​ന്ന് കേ​ട്ട വി​വ​രം ച​രി​ത്രാ​ന്വേ​ഷ​ക​നും കൊ​ന്നോ​ല കു​ടും​ബാം​ഗ​വു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശാ​ഹി​ദ് ഫാ​ദി​ലി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. അ​വ​രു​​ടെ വീ​ര​സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ വ​രും​ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കു​മെ​ന്ന ഭ​യ​ത്താ​ലാ​ണ് അ​ധി​നി​വേ​ശ​ക​ർ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ത്തി​ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞ​തും നേ​ർ​ച്ച വി​ല​ക്കി​യ​തു​മെ​ന്നും ശാ​ഹി​ദ് ഫാ​ദി​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ശാ​ഹി​ദി​ന്റെ പ്ര​പി​താ​മ​ഹ​ൻ കൊ​ന്നോ​ല യൂ​സു​ഫി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​ണ് കൊ​ന്നോ​ല മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി. ‘കോ​ട്ട​പ്പ​ടി ട്രാ​ഫി​ക് സ​ർ​ക്കി​ളി​ന്റെ സ​മീ​പ​ത്ത് സ്കു​ളി​ന് മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രാ​യി​രു​ന്നു മൂ​വ​രും. സ​മ​ര​പോ​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​വി​ടെ വെ​ച്ച് ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ള​മ്പി എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു കു​റ്റം.

    എ​ല്ലാ​വ​രും ആ​ദ​ര​വോ​ടെ ക​ണ്ട വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു കൊ​ന്നോ​ല മൊ​യ്തീ​ൻ കു​ട്ടി’- ഈ ​ധീ​ര ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​യു​ടെ പേ​ര​മ​ക​ൻ കൊ​ന്നോ​ല അ​മീ​റു​ദ്ദീ​ൻ പി​താ​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദി​ൽ​നി​ന്ന് കേ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. കൊ​ന്നോ​ല മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്ന കൊ​ന്നോ​ല യൂ​സു​ഫ്, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി എ​ന്നി​വ​രും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​പോ​രാ​ളി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ഗ​ൺ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​വരാ​ണ് ഈ ​സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ.

