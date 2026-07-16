Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസി.പി.എമ്മിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 July 2026 8:02 AM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 8:02 AM IST

    സി.പി.എമ്മിൽ പുകയടങ്ങുന്നില്ല; തിരുത്തൽ സമ്മർദം ശക്​തമാക്കി പുതിയ ചേരി

    text_fields
    bookmark_border
    സി.പി.എമ്മിൽ പുകയടങ്ങുന്നില്ല; തിരുത്തൽ സമ്മർദം ശക്​തമാക്കി പുതിയ ചേരി
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ തെ​റ്റു​ക​ളും പോ​രാ​യ്മ​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ളു​ടെ ചു​വ​ടു​പി​ടി​ച്ച്​ തി​രു​ത്ത​ലി​നു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ​മ്മ​ർ​ദം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ പു​തു​ചേ​രി. നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നെ​തി​രെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​യ​ർ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വും നേ​തൃ​മാ​റ്റ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും അ​തേ​പ​ടി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ‘പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്’​ എ​ന്ന്​ കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​താ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ-​എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ അ​ച്ചു​ത​ണ്ടി​നെ​തി​രെ രൂ​പം​കൊ​ണ്ട പു​തി​യ ചേ​രി പി​ടി​വ​ള്ളി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച തെ​റ്റു​തി​രു​ത്ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കേ​വ​ലം ക​ട​ലാ​സി​ലൊ​തു​ങ്ങി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ നീ​ക്കം. സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വി​പു​ലീ​കൃ​ത സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി സ​മ്മേ​ള​ന കാ​ല​ത്തും പു​തു​ചേ​രി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​കും.

    നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ തി​രി​ച്ച​ടി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ പാ​ർ​ട്ടി അ​ണി​ക​ളി​ലും വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലു​മു​ണ്ടാ​യ അ​ക​ൽ​ച്ച പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​നേ​തൃ​ത്വം നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ച്ച ‘ശൈ​ലീ മാ​റ്റം’ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് പു​തു​ചേ​രി. അ​തേ​സ​മ​യം പ​രി​മി​ത​വും സാ​മ്പ്ര​ദാ​യി​ക​വു​മാ​യ തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ളാ​ണ്​ ‘ശൈ​ലീ മാ​റ്റം’ എ​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വം അ​ർ​ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യ​ക്തി​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ, താ​ഴേ​ത്ത​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ വി​ശാ​ല​വും ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ മാ​റ്റ​മാ​ണ്​ ബ​ദ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം. വെ​റും ജ​ന​സ​മ്പ​ർ​ക്ക പ​രി​പാ​ടി​കൊ​ണ്ടോ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ടോ തീ​രു​ന്ന​ത​ല്ല ഇ​തെ​ന്നും ജ​ന​ത്തി​ന്​ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടും​വി​ധ​മു​ള്ള മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ഇ​വ​രു​ടെ നി​ല​പാ​ട്.

    സം​സ്ഥാ​ന സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ചേ​രി​തി​രി​വ് വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ന​യ​പ​ര​മാ​യ ഭി​ന്ന​ത​ക​ളി​ലേ​ക്കു​കൂ​ടി വ​ഴി​മാ​റു​ന്ന​താ​യി വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ഹ​രി കൈ​മാ​റ്റ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട്​ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത അ​ച്ച​ട​ക്ക സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പു​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ക്കും​വി​ധം ബ​ദ​ൽ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala cpmcpi(m)communist party of indiaPinarayi VijayanM.V. Govindan
    News Summary - The smoke is not clearing in the CPM; New factions are intensifying the pressure for reform
    Similar News
    Next Story
    X