    Kerala
    Posted On
    date_range 13 April 2026 10:37 PM IST
    Updated On
    date_range 13 April 2026 10:37 PM IST

    കനാലുകളിൽനിന്ന്​ വാരുന്ന ചളി മണിക്കൂറുകൾക്കകം നീക്കണം -ഹൈകോടതി

    കേരള ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: ക​നാ​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഓ​ട​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും​ വാ​രു​ന്ന ച​ളി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി. ​ച​ളി കോ​രി​യ ശേ​ഷം ക​നാ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും ഓ​ട​ക​ളു​ടെ​യും ഓ​ര​ത്ത്​ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച പ​തി​വാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ ച​ളി വീ​ണ്ടും ക​നാ​ലി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​കെ​യെ​ത്തു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ്​. കാ​ന​ക​ളി​ലെ ച​ളി വാ​രി നീ​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ജ​സ്റ്റി​സ് ദേ​വ​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം കാ​ന​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ത​ള്ളു​ന്ന​ത്​ ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ​കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ​യ​ട​ക്കം വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ലാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ്. എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത്​ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​മി​തി മ​ഴ​ക്കാ​ല പൂ​ർ​വ ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി അ​റി​യി​ച്ചു. കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ഇ​ക്കാ​ര്യം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കോ​ട​തി സ​മി​തി​യെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ൺ​സൂ​ൺ മു​ന്നി​ൽ​ക്ക​ണ്ട്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ യു​ദ്ധ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ക​ല​ക്ട​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നും ക​ൽ​വെ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ റെ​യി​ൽ​വേ​യും കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഹ​ര​ജി മേ​യ്​ എ​ട്ടി​ന്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

    TAGS:high courtremovedsilt and mudKerala
    News Summary - Silt removed from canals must be removed within hours - High Court
