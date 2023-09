cancel camera_alt വി​സ്‌​ഡം സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് 27ാമ​ത് ആ​ഗോ​ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ല​ജ്ന​ത്തു​ൽ ബു​ഹൂ​സി​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ്യ പ​ണ്ഡി​ത​സ​ഭ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​നും പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​നു​മാ​യ ഹു​സൈ​ൻ സ​ല​ഫി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു By വെബ് ഡെസ്ക് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളു​ടെ സേ​വ​നം രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ത​ന്നെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഹ്വാ​ന​ത്തോ​ടെ വി​സ്ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 27ാമ​ത് ത്രി​ദി​ന ആ​ഗോ​ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും വേ​ത​ന​വും രാ​ജ്യ​ത്ത് ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​ത് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ രാ​ജ്യം വി​ടാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും സ​മ്മേ​ള​നം വി​ല​യി​രു​ത്തി. ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ക​യും ല​ഹ​രി​ക്കും മ​റ്റും അ​ടി​മ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എം​ബ​സി​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന അ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ വാ​ദ​ത്തി​നും മ​ദ്യ- മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​നും ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ ബോ​ധ​വ​ത്‍ക​ര​ണം സം​ഘ​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം വി​സ്‌​ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പി.​എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് മ​ദ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​സ്‌​ഡം സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ർ​ഷ​ദ് അ​ൽ ഹി​ക​മി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഹു​സൈ​ൻ സ​ല​ഫി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വി​സ്‌​ഡം സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​കെ. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, സി.​പി. സ​ലീം, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സ​ല​ഫി, ഫൈ​സ​ൽ മൗ​ല​വി പു​തു​പ്പ​റ​മ്പ്, കെ ​സ​ജ്ജാ​ദ്, അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദ് കു​ട്ട​മ്പൂ​ർ, മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​പി അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌, ഹാ​രി​സ് കാ​യ​ക്കൊ​ടി, ടി ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷ​മീ​ൽ, ഷാ​ഫി സ്വ​ബാ​ഹി, ഷ​ബീ​ബ് സ്വ​ലാ​ഹി, ഷ​മീ​ർ മു​ണ്ടേ​രി, ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ള്ള ബാ​സി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

The services of the best professionals should be made available to the country -wisdom