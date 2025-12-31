Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightരണ്ടാം പിണറായി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 11:12 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 11:12 PM IST

    രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാറിന്റെ അവസാന ബജറ്റ് ജനുവരി​ 29ന്​; സഭ സമ്മേളനം 20 മുതൽ

    text_fields
    bookmark_border
    രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാറിന്റെ അവസാന ബജറ്റ് ജനുവരി​ 29ന്​; സഭ സമ്മേളനം 20 മുതൽ
    cancel
    camera_alt

    പിണറായി വിജയൻ


    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്തെ അ​വ​സാ​ന നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​നം ജ​നു​വ​രി 20 മു​ത​ൽ ചേ​രും. പ​തി​ന​ഞ്ചാം കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ 16ാം സ​മ്മേ​ള​നം 20 മു​ത​ല്‍ വി​ളി​ച്ചു ചേ​ർ​ക്കാ​ന്‍ ഗ​വ​ര്‍ണ​റോ​ട് ശി​പാ​ര്‍ശ ചെ​യ്യാ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം തു​ട​ങ്ങു​ക. ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന ബ​ജ​റ്റ്​ ജ​നു​വ​രി 29ന്​ ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. സ​മ്പൂ​ർ​ണ ബ​ജ​റ്റ്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വോ​ട്ട്​ ഓ​ൺ അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ പാ​സാ​ക്കി പി​രി​യാ​നാ​ണ്​​ സാ​ധ്യ​ത.

    ​അ​ന്ത​രി​ച്ച കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി എം.​എ​ൽ.​എ കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല​ക്ക്​ ച​ര​മോ​പ​ചാ​രം അ​ർ​പ്പി​ച്ച് ജ​നു​വ​രി 21ന്​ ​സ​ഭ പി​രി​യും. 22, 27, 28 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ന​ന്ദി​പ്ര​മേ​യ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കും. 29ന്​ ​ബ​ജ​റ്റ്​ അ​വ​ത​ര​ണ ശേ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​ദ്യ​വാ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ജ​റ്റി​ൽ മൂ​ന്ന്​ ദി​വ​സ​ത്തെ പൊ​തു​ച​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​കും.

    ശേ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി 23ന്​ ​വീ​ണ്ടും ചേ​രു​ന്ന സ​ഭ മാ​ർ​ച്ച്​ അ​വ​സാ​നം വ​രെ നീ​ളും. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വ​ന്നാ​ൽ സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടു​ള്ള ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കും ര​ണ്ട്​ മു​ന്ന​ണി​ക​ളും സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala Govtkerala budgetlegislative assemblyPinarayi VijayanKN Balagopal
    News Summary - The second Pinarayi government's last budget will be presented on the 29th.
    Similar News
    Next Story
    X