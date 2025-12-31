രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാറിന്റെ അവസാന ബജറ്റ് ജനുവരി​ 29ന്​; സഭ സമ്മേളനം 20 മുതൽ

രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാറിന്റെ അവസാന ബജറ്റ് ജനുവരി 29ന്; സഭ സമ്മേളനം 20 മുതൽtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാറിന്റെ കാലത്തെ അവസാന നിയമസഭ സമ്മേളനം ജനുവരി 20 മുതൽ ചേരും. പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ 16ാം സമ്മേളനം 20 മുതല് വിളിച്ചു ചേർക്കാന് ഗവര്ണറോട് ശിപാര്ശ ചെയ്യാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് സമ്മേളനം തുടങ്ങുക. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാറിന്റെ അവസാന ബജറ്റ് ജനുവരി 29ന് അവതരിപ്പിക്കും. സമ്പൂർണ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമെങ്കിലും നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിനാൽ വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട് പാസാക്കി പിരിയാനാണ് സാധ്യത.
അന്തരിച്ച കൊയിലാണ്ടി എം.എൽ.എ കാനത്തിൽ ജമീലക്ക് ചരമോപചാരം അർപ്പിച്ച് ജനുവരി 21ന് സഭ പിരിയും. 22, 27, 28 തീയതികളിൽ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച നടക്കും. 29ന് ബജറ്റ് അവതരണ ശേഷം ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരത്തിൽ ബജറ്റിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പൊതുചർച്ചയുണ്ടാകും.
ശേഷം ഫെബ്രുവരി 23ന് വീണ്ടും ചേരുന്ന സഭ മാർച്ച് അവസാനം വരെ നീളും. ഇതിനിടയിൽ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം വന്നാൽ സഭ സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള തന്ത്രങ്ങളായിരിക്കും രണ്ട് മുന്നണികളും സഭ സമ്മേളനത്തിൽ സ്വീകരിക്കുക.
