അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ രണ്ടാമത്തേയും അഞ്ചാമത്തേയും ഷട്ടറുകൾ 25 സെ.മീറ്റർ വീതം ഉയർത്തും

By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം : അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ മൂന്നാമത്തേയും നാലാമത്തേയും ഷട്ടറുകൾ നിലവിൽ 25 സെ.മീ. വീതം ഉയർത്തി. ഇന്ന് വൈകീട്ട് നാലിന് രണ്ടാമത്തേയും അഞ്ചാമത്തേയും ഷട്ടറുകൾ 25 സെ.മീ വീതം (ആകെ 100. സെ.മീ.) ഉയർത്തുമെന്നും സമീപവാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും തിരുവനന്തപുരം കലക്ടർ അറിയിച്ചു.

News Summary -

The second and fifth shutters of Aruvikara Dam will be raised by 25 cm each