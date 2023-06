cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മലപ്പുറം: രണ്ടാഴ്ചയായി വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട വണ്ടിക്കും ട്രാഫിക് നിയമലംഘനത്തിന് പിഴ!. മലപ്പുറം പെരിമ്പലം സ്വദേശിയും മാധ്യമം സീനിയർ സബ് എഡിറ്ററുമായ ഷെബീൻ മഹ്ബൂബിനാണ് ഹെൽമറ്റ്‌ ധരിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 500 രൂപ ഫൈൻ അടക്കാൻ നോട്ടീസ് വന്നത്. ജൂൺ 11ന് മലപ്പുറം എളങ്കൂരിൽ ഹെൽമറ്റില്ലാതെ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിച്ചവരുടെ ചിത്രമാണ് ഷെബിന്റെ വിലാസവും വണ്ടി നമ്പറും രേഖപ്പെടുത്തിയുള്ള പിഴ നോട്ടീസിൽ ഉള്ളത്. എന്നാൽ, രണ്ടാഴ്ചയായി ഷെബീൻ കൊച്ചിയിലാണ്. നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞ നമ്പറിലുള്ള വാഹനം വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടതുമാണ്. നോട്ടീസിലുള്ള നിയമലംഘനത്തിന്റെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തത് KL10 AQ നമ്പറിറിലുള്ള ബൈക്ക് ആണ്. ഫൈൻ വന്നയാളുടേത്‌ KL10 AX നമ്പറിൽ ഉള്ള സ്‌കൂട്ടരും. Show Full Article

The scooter that has been stopped for two weeks is fined 500 rupees!