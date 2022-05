സ്കൂട്ടറും എയ്സും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം, യുവതി മരിച്ചു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തിരുവല്ല: കാവുംഭാഗം - ഇടിഞ്ഞില്ലം റോഡിൽ പെരിങ്ങോൾ ജംങ്ഷന് സമീപം സ്കൂട്ടറും എയ്സും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ യുവതി മരിച്ചു. സ്കൂട്ടർ യാത്രികയായിരുന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരി വാഴപ്പള്ളി മുല്ലശ്ശേരിൽ വീട്ടിൽ ബിജിമോൾ (32) ആണ് മരിച്ചത്.

വൈകിട്ട് നാലു മണിയോടെ പെരിങ്ങോൾ വായനശാലക്ക് സമീപമായിരുന്നു അപകടം. ഇടിഞ്ഞില്ലം ഭാഗത്ത് നിന്നും വന്ന മിനി ലോറിയും എതിർ ദിശയിൽ നിന്നും വന്ന സ്കൂട്ടറും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ബിജിമോളെ തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

News Summary -

The scooter and the ace collided and the young woman died