ഭരിക്കുന്നത് എൽ.ഡി.എഫ്, വർഗീയശക്തികളോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല, പി.സിയുടേത് നീചവാക്കുകൾ -പിണറായി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: പി.സി ജോർജിന്റേത് നീചമായ വാക്കുകളെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ​ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് എൽ.ഡി.എഫാണ്. എന്തും വിളിച്ചു പറയാവുന്ന സ്ഥലമല്ല കേരളമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പി.സി ജോർജ് സംസാരിച്ചത് നാടിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ചേരാത്ത രീതിയിൽ. വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിനോട് വേദമോതിയിട്ട് ​കാര്യമില്ലെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു.പി.സി ജോർജിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ മറുപതിപ്പ് ആലപ്പുഴയിൽ കണ്ടു. അവിടെ ഒരു പത്തുവയസുകാരനാണ് മതവിദ്വേഷ മുദ്രവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചത്.

അതിലും സർക്കാർ കർശന നടപടിയെടുത്തു. ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയും ഭൂരിപക്ഷവർഗീയതയും നാടിനാപത്താണ്. ഇത് രണ്ടിനുമെതിരെ സർക്കാർ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനം സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ വ്യാപകമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Show Full Article

News Summary -

The ruling LDF will not compromise with the communal forces