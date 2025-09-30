Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകൊ​ണ്ടു​പോ​യ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 10:21 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 10:21 PM IST

    കൊ​ണ്ടു​പോ​യ പാ​ളി​യ​ല്ല തി​രി​കെ എ​ത്തി​ച്ച​തെന്ന് ത​ട്ടാ​വി​ള കു​ടും​ബാം​ഗം

    text_fields
    bookmark_border
    കൊ​ണ്ടു​പോ​യ പാ​ളി​യ​ല്ല തി​രി​കെ എ​ത്തി​ച്ച​തെന്ന് ത​ട്ടാ​വി​ള കു​ടും​ബാം​ഗം
    cancel
    Listen to this Article

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ര്‍ണ പാ​ളി​ക​ള്‍ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം. 2019ല്‍ ​ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ പാ​ളി​യ​ല്ല തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ത​ട്ടാ​വി​ള കു​ടും​ബാം​ഗം മ​ഹേ​ഷ് പ​ണി​ക്ക​ര്‍ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ പ​ഞ്ച​ലോ​ഹ വി​ഗ്ര​ഹം നി​ര്‍മി​ച്ച​ത്​ ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ത​ട്ടാ​വി​ള കു​ടും​ബാം​ഗ​മാ​യ മ​ഹേ​ഷ് ആ​ണ്. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പാ​ളി​ക​ളി​ൽ തൂ​ക്ക​ത്തി​ല്‍ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. അ​ള​വി​ല്‍ വ്യ​ത്യാ​സം വ​ന്നു. ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ല്‍ ത​ട്ടി​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    1999ൽ ​വി​ജ​യ്​ മ​ല്യ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി ന​ൽ​കി​യ സ്വ​ർ​ണ പാ​ളി​ക​ള​ല്ല ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തേ​ത്. ചെ​മ്പി​ല്‍ ത​ങ്ക​പ്പാ​ളി ഒ​ട്ടി​ച്ച രീ​തി​യി​ലാ​ണ് വി​ജ​യ് മ​ല്യ സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍ ചെ​യ്ത​ത്. അ​തി​ന്റെ മോ​ള്‍ഡ് എ​ടു​ത്ത് മ​റ്റൊ​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ത​ങ്ക​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യ​ല്ല പാ​ളി​ക​ള്‍ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് അ​യ്യ​പ്പ​ന്റെ മു​ന്നി​ല്‍ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം ഇ​രു​ന്ന​താ​ണ്. ഈ ​പാ​ളി​ക​ള്‍ കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചാ​ല്‍ വ​ലി​യ ഐ​ശ്വ​ര്യം വ​രു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് കോ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് വി​ല്‍ക്കാം. ഇ​വി​ടെ ന​ട​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് വി​ശ്വാ​സ ക​ച്ച​വ​ട​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്​ ഇ​ത്ത​രം ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​തി​ൽ തൊ​ടു​ന്ന​ത്​ പോ​ലും വ​ലി​യ കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ക​രു​തു​ന്ന ഭ​ക്​​ത​രു​ണ്ട്. ഇ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചെ​ല്ലാം അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്നും മ​ഹേ​ഷ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sabrimala templeTravancore Devasom Board
    News Summary - the returned gold plate from sabarimala is not the original alleges thatavila family member
    Similar News
    Next Story
    X