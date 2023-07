cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ പു​റ​പ്പെ​ട്ട് ഹ​ജ്ജ് അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രു​ടെ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പൂ​ർ​ണ​മാ​കും. അ​വ​സാ​ന സം​ഘ​വു​മാ​യു​ള്ള വി​മാ​നം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ച 1.15ന് ​ക​രി​പ്പൂ​ര്‍ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തും. ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്കും കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ള്‍ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കും. തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​നി 13 വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ല്‍ ഒ​മ്പ​ത് സ​ർ​വി​സു​ക​ള്‍ ക​രി​പ്പൂ​രി​ലേ​ക്കും മൂ​ന്നെ​ണ്ണം ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്കും ഒ​ന്ന് കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കു​മാ​ണ്. തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രു​മാ​യി ക​രി​പ്പൂ​ര്‍ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് 40 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് 11 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്ക് ആ​റ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഹ​ജ്ജി​നു​ശേ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഇ​തു​വ​രെ 9,428 തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ര്‍ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. ഇ​തി​ല്‍ 6,021 പേ​ര്‍ സ്ത്രീ​ക​ളും 3,407 പേ​ര്‍ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​മാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന പു​റ​പ്പെ​ട​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ക​രി​പ്പൂ​ര്‍ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ 3,736 സ്ത്രീ​ക​ളും 2,015 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​മു​ള്‍പ്പെ​ടെ 5,751 തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത്. കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ ഇ​തു​വ​രെ 2,092 തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ര്‍ മ​ട​ങ്ങി​വ​ന്നു. 1,275 സ്ത്രീ​ക​ളും 609 പു​രു​ഷ തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രും ഇ​തി​ലു​ള്‍പ്പെ​ടും. Show Full Article

The return journey of Hajj pilgrims to the state will conclude on Thursday