Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഖുർആൻ മൂല്യാധിഷ്ഠിത...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 10:04 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 10:04 PM IST

    ഖുർആൻ മൂല്യാധിഷ്ഠിത ജീവിതത്തിന്‍റെ വഴികാട്ടി- പി.മുജീബ് റഹ്മാൻ

    text_fields
    bookmark_border
    P. Mujeeb Rahman
    cancel
    camera_alt

    പി. ​മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്​​മാ​ൻ

    ക​ണ്ണൂ​ർ: ന​ന്മ നി​റ​ഞ്ഞ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് വ​ഴി​കാ​ട്ടു​ന്ന പാ​ഠ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ന്റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​മെ​ന്നും ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ ന​ല്ല നാ​ടി​ന്റെ പി​റ​വി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി കേ​ര​ള അ​മീ​ർ പി. ​മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്​​മാ​ൻ. ഖു​ർ​ആ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ ടീ​നേ​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​സം​രം​ഭ​മാ​യ ക്യൂ​സ്പോ​ട് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഇ​രു​ട്ടി​ന്റെ ശ​ക്തി​ക​ൾ നാ​ട് വാ​ഴു​മ്പോ​ൾ ഖു​ർ​ആ​ന്റെ വെ​ളി​ച്ചം കൊ​ണ്ട് അ​തി​നെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​വ​ണ​മെ​ന്നും അ​മീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ണ്ണൂ​ർ കൗ​സ​ർ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യം സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം ന​ദ്‌​വി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജി.​ഐ.​ഒ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശി​ഫാ​ന സു​ബൈ​ർ, എ.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ, സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​സ്ഹ​രി, വി.​കെ. ഖാ​ലി​ദ്, റ​ഫീ​ന അ​ന്നാ​ൻ, യു.​പി. സി​ദ്ദീ​ഖ്, ടി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Jamaat e Islami hindquranP. Mujeeb RahmanLatest News
    News Summary - The Quran is a guide to a value-based life - P. Mujeeb Rahman
    Similar News
    Next Story
    X