    Kerala
    Posted On
    date_range 7 March 2026 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 7 March 2026 7:15 AM IST

    ചോദ്യപേപ്പര്‍ എത്തിയത് സ്പീഡ് ബോട്ടില്‍

    പെ​രി​ങ്ങാ​ലം സ്‌​കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ല്‍.​സി

    ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​റു​മാ​യി സ്പീ​ഡ് ബോ​ട്ടി​ല്‍ പോ​കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍

    മ​ൺ​റോ​തു​രു​ത്ത്: ക​ര​മാ​ര്‍ഗം ക​മ്മി​യാ​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പെ​രി​ങ്ങാ​ലം സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഹൈ​സ്‌​കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​ക്കു​റി​യും എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ല്‍.​സി ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ര്‍ എ​ത്തി​ച്ച​ത് സ്പീ​ഡ്ബോ​ട്ടി​ല്‍.

    മ​ൺ​റോ​തു​രു​ത്ത് കാ​രൂ​ത്ര ക​ട​വി​ല്‍നി​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് സ്പീ​ഡ് ബോ​ട്ടി​ല്‍ കൊ​ല്ലം ഡി.​ഇ.​ഒ ഓ​ഫി​സി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ അ​ശ്വ​തി, മോ​ളി എ​ന്നി​വ​രും കി​ഴ​ക്കേ​ക​ല്ല​ട സി.​വി.​കെ.​എം സ്‌​കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍ ശ്രീ​കു​മാ​റും കി​ഴ​ക്കേ​ക​ല്ല​ട പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ചേ​ര്‍ന്ന ടീ​മാ​ണ് ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ര്‍ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. രാ​വി​ലെ ആ​റ​ര​യോ​ടെ കാ​ന​റ ബാ​ങ്കി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് ചോ​ദ്യം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഏ​ഴോ​ടെ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കും. പെ​രു​ങ്ങാ​ലം സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​മ്പ​ത് കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ്​ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ല്‍.​സി പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തു​ന്ന​ത്.

