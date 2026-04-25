    Kerala
    Posted On
    date_range 25 April 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 25 April 2026 6:15 AM IST

    ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് ‘പാമ്പുവിഷബാധ ജീവഹാനി രഹിത കേരളം’ പദ്ധതി

    മ​ല​പ്പു​റം: അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റു​ള്ള മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച ‘പാ​മ്പു​വി​ഷ​ബാ​ധ ജീ​വ​ഹാ​നി ര​ഹി​ത കേ​ര​ളം’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് വേ​ഗം പോ​രെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പം. 2030ൽ ​പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ശാ​സ്ത്രീ​യ ചി​കി​ത്സ, ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം, പാ​മ്പു​പി​ടി​ത്ത​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം, പാ​മ്പു​വി​ഷ​ബാ​ധ​ക്കു​ള്ള മ​രു​ന്ന്‌ (ആ​ന്റി​വെ​നം) ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് പാ​മ്പു​വി​ഷ​ബാ​ധ​യേ​റ്റു​ള്ള അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​താ​നി​ര​ക്ക് ആ​ദ്യ ര​ണ്ടു വ​ര്‍ഷം 50 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ് വ​രു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ, 2025ലെ ​ബ​ജ​റ്റി​ൽ 25 കോ​ടി രൂ​പ ഇ​തി​നാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ വൈ​കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ന്റി​വെ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും, ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന പാ​മ്പു​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​ക​ര​ണ ടീ​മു​ക​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കും, ജി​ല്ല സ​ർ​പ്പ ടീ​മു​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും, കൃ​ഷി, റ​ബ​ർ ടാ​പ്പി​ങ്, തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ജോ​ലി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ​ദ്ധ​തി.

    വ​നം, ആ​രോ​ഗ്യം, ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണം, റ​വ​ന്യൂ, വെ​റ്റ​റി​ന​റി-​മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വ​കു​പ്പു​ക​ളും ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ആ​ദ്യ​വ​ർ​ഷം ന​ന്നാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യെ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​ശാ​വ​ഹ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ല്ല. പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റ് കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്കം മ​രി​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും പ്ര​തി​ക​ര​ണ ടീ​മു​ക​ളി​ല്ല. സി.​എ​ച്ച്.​സി ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​മ്പു​വി​ഷ​ബാ​ധ​​ക്ക് ചി​കി​ത്സ ഒ​രു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മ​ര​ണം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ൽ വ​നം​വ​കു​പ്പ് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ ‘സ​ർ​പ്പ’ വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​ർ വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​റാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​ർ​ക്ക് വ​നം​വ​കു​പ്പ് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ക​യും അ​തി​ൽ 2800 പേ​ർ​ക്ക് പാ​മ്പു​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തു​കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്രം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റു​ള്ള മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും ഏ​കോ​പി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഇ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ലി​ച്ച് വീ​ടു​ക​ളും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളും വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും പാ​മ്പി​ന്റെ ഇ​ര​യാ​യ എ​ലി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ചെ​റു​ജീ​വി​ക​ൾ വ​ള​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പാ​മ്പു​ക​ടി​യെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന ഗം​ബൂ​ട്ട്, സേ​ഫ്റ്റി ഗ്ലൗ​സ്, നീ​ള​മു​ള്ള ക​ത്തി മു​ത​ലാ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം ചീ​ഫ് വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - The 'Kerala without snakebite deaths' project is slowly coming to fruition
