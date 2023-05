കാർ ലോറിക്ക് പിറകിലിടിച്ച് വൈദികൻ മരിച്ചു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് വടകര: കാർ ടാങ്കർ ലോറിക്ക് പിറകിലിടിച്ച് വൈദികൻ മരിച്ചു. തലശ്ശേരി മൈനർ സെമിനാരി വൈസ് റെക്ടർ ഫാ. മനോജ് ഒറ്റപ്ലാക്കലാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ ഫാ. ജോർജ് കരോട്ട്, ജോൺ മുണ്ടോളിക്കൽ, ജോസഫ് പണ്ടാരപ്പറമ്പിൽ എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പാലായിൽനിന്ന് തലശ്ശേരിയിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലിന് വടകരയിലായിരുന്നു അപകടം. Show Full Article

News Summary -

The priest died after his car hit the back of a lorry