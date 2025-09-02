Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 7:48 AM IST

    ഊ​ർ​ജ​നി​ല​യം ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കി വൈ​ദ്യു​തി വ​കു​പ്പ്; ഇ​ത്ര​വേ​ഗ​മെ​ത്തു​മോ തോ​റി​യം റി​യാ​ക്ട​ർ?

    തോ​റി​യം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​തോ​തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​കാ​ൻ സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കും
    thorium project of kseb
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: കേ​ര​ള​തീ​ര​ത്തു​ള്ള ക​രി​മ​ണ​ലി​ലെ തോ​റി​യം നി​ക്ഷേ​പ​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും തോ​റി​യം അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ഊ​ർ​ജ​നി​ല​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​മ്പോ​ഴും അ​വ വ്യ​വ​സാ​യി​കാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ജ്ജ​മാ​കാ​ൻ കാ​ല​മേ​റെ പി​ടി​ക്കും. തോ​റി​യം അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ന്യൂ​ക്ലി​യ​ര്‍ റി​യാ​ക്ട​റു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്ത് പ​ല​ഭാ​ഗ​ത്തും ന​ട​ക്കു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ. എ​ന്നാ​ൽ, തോ​റി​യം റി​യാ​ക്ട​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ച് ഊ​ര്‍ജോ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ല്‍ സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല് പി​ന്നി​ട്ട രാ​ജ്യ​മാ​ണ് ചൈ​ന. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ ക​ല്‍പാ​ക്കം മി​നി റി​യാ​ക്ട​റി​ലാ​ണ് ബാ​ബ അ​റ്റോ​മി​ക് റി​സ​ർ​ച് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ (ബാ​ർ​ക്) മു​ൻ​കൈ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ തോ​റി​യം അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ആ​ണ​വ​നി​ല​യം പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ തോ​റി​യം അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ആ​ണ​വ​നി​ല​യ​പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണി​ത്.

    200 ഗ്രാം ​സം​സ്‌​ക​രി​ച്ച തോ​റി​യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 300 മെ​ഗാ​വാ​ട്ടി​ന്റെ സ്റ്റീം ​ട​ര്‍ബൈ​ന്‍ 14 വ​ര്‍ഷം തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് ബാ​ബ അ​റ്റോ​മി​ക് റി​സ​ർ​ച് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ല്‍ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ക​ൽ​പാ​ക്കം ആ​ണ​വ​നി​ല​യ​ത്തി​ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള തോ​റി​യം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വൈ​ദ്യു​തി വ​കു​പ്പ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ തോ​റി​യം നി​ക്ഷേ​പ​മു​ള്ള​ത് ച​വ​റ തീ​ര​ത്തെ ക​രി​മ​ണ​ലി​ലാ​ണ്.

    കാ​യം​കു​ളം എ​ന്‍.​ടി.​പി.​സി നി​ല​യ​ത്തി​ന്റെ കൈ​വ​ശം 1180 ഏ​ക്ക​ര്‍ ഭൂ​മി​യു​മു​ണ്ട്. ഈ ​ഭൂ​മി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​ഭൂ​മി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ചെ​റു​കി​ട തോ​റി​യം ആ​ണ​വ​പ്ലാ​ന്റു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ചാ​ല്‍ കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ല്‍ ഊ​ര്‍ജോ​ൽ​പാ​ദ​നം സാ​ധ്യ​മാ​യേ​ക്കും. പ​ക്ഷേ, പ​രി​സ്ഥി​തി​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ അ​ട​ക്കം എ​തി​ര്‍പ്പ് സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന് നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നേ​ക്കാം.

    കേ​ര​ള തീ​ര​ത്ത് ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം ട​ണ്‍ നി​ക്ഷേ​പം

    ലോ​ക​ത്തെ തോ​റി​യം നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലാ​ണ്. കേ​ര​ള തീ​ര​ത്തെ ക​രി​മ​ണ​ലി​ല്‍ ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം ട​ണ്‍ തോ​റി​യം നി​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് വേ​ർ​തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് നി​ല​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​ഠി​ച്ച വൈ​ദ്യു​തി വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. 200 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള തോ​റി​യം കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് തോ​റി​യം?

    ഭൗ​മോ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ല്‍ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത റേ​ഡി​യോ ആ​ക്ടി​വ് ലോ​ഹ​മൂ​ല​ക​മാ​ണ് തോ​റി​യം. ഇ​വ​യെ വി​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ഇ​ന്ധ​ന​മാ​ക്കി പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​നം​ചെ​യ്താ​ണ് ഊ​ര്‍ജോ​ൽ​പാ​ദ​നം സാ​ധ്യ​മാ​വു​ന്ന​ത്. സു​ല​ഭ​മാ​യ ഇ​ന്ധ​ന​മാ​ണി​ത്. ഇ​തി​ന് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി വി​ഘ​ട​ന​ശേ​ഷി​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍, വി​ഘ​ട​ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള യു​റേ​നി​യം-233 ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ൻ തോ​റി​യ​ത്തെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. ഇ​തി​നെ ഊ​ര്‍ജ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്യാം.

    സാ​ധ്യ​താ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​ടു​ത്ത മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ

    ആ​ണ​വ​നി​ല​യ​മ​ല്ല, സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് തോ​റി​യം നി​ല​യം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് വൈ​ദ്യു​തി​മ​ന്ത്രി കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി. ആ​ണ​വ​നി​ല​യ​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് എ​തി​ർ​പ്പു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ തോ​റി​യം നി​ല​യ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പൊ​തു​ജ​നാ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടും. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​നാ​യി തോ​റി​യം നി​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ആ​ലോ​ച​ന തു​ട​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കാ​ബി​ന​റ്റ് നോ​ട്ട് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം​ത​ന്നെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ തോ​റി​യം ല​ഭ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. അ​ടു​ത്ത 200 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള തോ​റി​യം തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ണ്ട്. അ​ത് ക​രി​മ​ണ​ലാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ നി​ന്ന് തോ​റി​യം വേ​ർ​തി​രി​ച്ച് യു​റേ​നി​യ​മാ​ക്കി റി​യാ​ക്ട​റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാം. പ​ദ്ധ​തി വ​രും​ത​ല​മു​റ​ക്കാ​യാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മി​ല്ല. വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ സ്വ​യം പ​ര്യാ​പ്ത​ത​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണി​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

