cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോ​ട്ട​യം: ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ന്റെ കാ​റി​ന്റെ വീ​ൽ​ന​ട്ട് ഇ​ള​കി​മാ​റി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത​യി​ല്ലാ​തെ പൊ​ലീ​സ്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ് ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​പ​ടി​യൊ​ന്നും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ട​യ​റി​ന്റെ അ​ഞ്ചി​ൽ നാ​ല് ന​ട്ടു​ക​ളും അ​ഴി​ഞ്ഞ​നി​ല​യി​ലാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ട്​ കോ​ട്ട​യം ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ സി.​എം.​എ​സ് കോ​ള​ജി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് കാ​റി​ന്‍റെ ട​യ​റി​ന്‍റെ ന​ട്ടു​ക​ൾ അ​ഴി​ഞ്ഞ​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​യ​ത്.

സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നും തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ര്‍ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു​വ​ശ​ത്തെ നാ​ല് വീ​ല്‍ന​ട്ടു​ക​ളും ഊ​രി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും ഇ​തി​നു​പി​ന്നി​ല്‍ ഒ​ട്ടേ​റെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ദു​രൂ​ഹ​ത​ക​ളും നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട്​ ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സാ​​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​മാ​യി​രി​ക്കും. ത​ന്‍റെ പി​താ​വി​നോ​ട്​ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സ്​​നേ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ സ്​​നേ​ഹം ത​ന്നോ​ടു​മു​ണ്ട്. അ​പ്പോ​ൾ ഇ​ത്ത​രം അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത സം​ശ​യി​ക്കാ​ത്ത നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്. കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. Show Full Article

The police are unclear about the wheel nut removing of Chandi Oommen's car