ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ച് യാത്രികന് ഗുരുതര പരിക്ക്

കോട്ടയം: കോട്ടയം പാണ്ടൻചിറയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ച് ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്. മുണ്ടക്കയം ചോറ്റി സ്വദേശി വാകത്താനം പാണ്ടൻചിറ ഓട്ടക്കുന്ന് വീട്ടിൽ സാബുവിനാണ് (57) പൊള്ളലേറ്റത്. യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വീടിന് സമീപമെത്തിയപ്പോൾ കാറിന് വലിയ ശബ്ദത്തോടെ തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു. വീടിന്റെ എകദേശം 20 മീറ്റർ അകലെയാണ് അപകടം. കാറിൽ സാബു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപകട കാരണം വ്യക്തമല്ല. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നെത്തിയ അഗ്നിരക്ഷ സേന തീയണച്ച് സാബുവിനെ പുറത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. കാർ പൂർണമായും കത്തിനശിച്ചു. സാബുവിനെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര കണ്ടിയൂരിൽ കാറിന് തീപിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചിരുന്നു. കാരാഴ്മ കിണറ്റുംകാട്ടിൽ കൃഷ്ണപ്രകാശ് എന്ന കണ്ണൻ (35) ആണ് മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 12.45ന് ആയിരുന്നു അപകടം. കാർ വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിനിടെ വലിയ ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു.

The passenger was seriously injured when the car caught fire