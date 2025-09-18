Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    18 Sept 2025 12:07 AM IST
    Updated On
    18 Sept 2025 12:32 PM IST

    പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ-​പൂ​ഴി​ത്തോ​ട് റോ​ഡ്; വെറുമൊരു ബദൽപാതയല്ല, നാടിന്റെ നിലനിൽപാണ്

    പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ-​പൂ​ഴി​ത്തോ​ട് റോ​ഡ്; വെറുമൊരു ബദൽപാതയല്ല, നാടിന്റെ നിലനിൽപാണ്
    പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ-​പൂ​ഴി​ത്തോ​ട് റോ​ഡി​ന്റെ വ​യ​നാ​ട് ഭാ​ഗം. ബാ​ണാ​സു​ര സാ​ഗ​ർ ഡാ​മി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കു​റ്റ്യാം​വ​യ​ലി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പാ​ത​യു​ടെ വ​യ​നാ​ട്

    ഭാ​ഗം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്

    താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​ര​ത്തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മു​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​മ​യ​ത്തു മാ​ത്രം ച​ർ​ച്ച​യാ​വു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് വി​സ്മൃ​തി​യി​ലാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ് വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള ബ​ദ​ൽ പാ​ത​ക​ൾ. ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​തും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തു​മാ​ണ് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ-​പൂ​ഴി​ത്തോ​ട് റോ​ഡ്. കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ റോ​ഡി​നാ​യു​ള്ള കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തെ സ​ർ​വേ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. 1978 മു​ത​ൽ സ​ജീ​വ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ ഈ ​പാ​ത പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​തി​നുപി​ന്നി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്. സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ഭൂ​മി വി​ട്ടുന​ൽ​കി​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​രാ​ണ്? എ​ന്താ​ണ് ഈ ​ബ​ദ​ൽ പാ​ത​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്? ‘മാ​ധ്യ​മം’ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ പ​ര​മ്പ​ര ഇ​ന്നുമു​ത​ൽ.

    ‘ 27 സെ​ന്റ് സ്ഥ​ലം ഒ​രു രൂ​പ വാ​ങ്ങാ​തെ​യാ​ണ് ഞാ​ൻ കൊ​ടു​ത്ത​ത്. സ്ഥ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ പൂ​ഴി​ത്തോ​ട് റോ​ഡ് ഉ​ട​ൻ വ​രു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വാ​ഗ്ദാ​നം. 35 വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും റോ​ഡും കി​ട്ടി​യി​ല്ല, ക​ണ്ണാ​യ സ്ഥ​ല​വും പോ​യി...’ വ​യ​നാ​ട് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ കു​റ്റ്യാം​വ​യ​ലി​ലെ മേ​ച്ചേ​രി ബെ​ന്നി ഇ​ത് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ശ​ബ്ദം ഇ​ട​റി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ്. ഇ​ത് ബെ​ന്നി​യു​ടെ മാ​ത്രം അ​നു​ഭ​വ​മ​ല്ല. പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ-​പൂ​ഴി​ത്തോ​ട് ബ​ദ​ൽ​പാ​ത​ക്കു വേ​ണ്ടി സ്ഥ​ലം വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത കോ​ഴി​ക്കോ​ട്-​വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ 183 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ ക​ഥ​യാ​ണ്.

    പാ​ത​ക്കാ​യി സ്ഥ​ലം ന​ൽ​കി​യ​വ​ർ വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു

    ഒ​രു നാ​ടി​ന്റെ ഗ​താ​ഗ​ത സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വി​ല വ​രു​ന്ന ഏ​ക്ക​ർ ക​ണ​ക്കി​ന് കൃ​ഷി​ഭൂ​മി​യും പു​ര​യി​ട​വും സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടും ബ​ദ​ൽ പാ​ത മാ​ത്രം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​വാ​ത്ത നെ​റി​കേ​ടി​ന്റെ ക​ഥ​ക​ളാ​ണ് മ​ല​യോ​ര ജ​ന​ത​ക്ക് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്. ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന വ​ന​ഭൂ​മി​ക്ക് പ​ക​രം ഭൂ​മി ന​ൽ​കി​യാ​ൽ ബ​ദ​ൽ റോ​ഡ് വ​രു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ​വ​രെ​ല്ലാം ഇ​ന്ന് മൗ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്. ത​ങ്ങ​ൾ മ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പെ​ങ്കി​ലും റോ​ഡ് പ്ര​വൃ​ത്തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മോ എ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ർ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബ​ദ​ൽ​പാ​ത​ക്കാ​യി 27 സെ​ന്റ് സ്ഥ​ലം ന​ൽ​കി​യ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ കു​റ്റ്യാം​വ​യ​ലി​ലെ ബെ​ന്നി

    താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​രം റോ​ഡി​ലെ നി​ര​ന്ത​ര ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യു​ള്ള നി​ര​വ​ധി നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നു പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ-​പൂ​ഴി​ത്തോ​ട് റോ​ഡ്. റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി 35 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഭൂ​മി ന​ൽ​കി​യ​വ​രി​ൽ പ​ല​രും ഇ​തി​നോ​ട​കം മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടു. അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രും അ​വ​രു​ടെ അ​ന​ന്ത​രാ​വ​കാ​ശി​ക​ളും ഇ​ന്ന് നി​രാ​ശ​യി​ലാ​ണ്. ഭൂ​മി കൈ​മാ​റി​യ​വ​രി​ൽ വി​വി​ധ മ​ത​ക്കാ​രും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​കാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ന്ന് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ന് കോ​ടി​ക​ളും ല​ഭി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്ന ഭൂ​മി സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്ക് വി​ട്ടു​ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ നാ​ടി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​മെ​ന്ന ഒ​രേ ഒ​രു ല​ക്ഷ്യം​മാ​ത്ര​മേ അ​വ​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ.

    വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന് പ​ക​രം ഭൂ​മി, അ​തും നാ​ട്ടു​കാ​ർ ന​ൽ​കി

    ര​ണ്ടു ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ വ​നാ​തി​ർ​ത്തി വ​രെ​യു​ള്ള റോ​ഡി​ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഭൂ​മി ന​ൽ​കു​ക​യും വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന ഭൂ​മി​ക്ക് പ​ക​രം ത​രി​യോ​ട്, വെ​ള്ള​മു​ണ്ട, തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭൂ​മി ക​ണ്ടെ​ത്തി ന​ൽ​കാ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നം. നി​ല​വി​ലെ റോ​ഡ് വീ​തി കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ൽ​കി​യ ഭൂ​മി​ക്ക് പു​റ​മെ നി​ർ​ദി​ഷ്ട റോ​ഡി​ലെ കു​റ്റി​യാം​വ​യ​ൽ വെ​ലാ​ന്റ് എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മു​ത​ൽ പൂ​ഴി​ത്തോ​ട് പ​ണ​ക്കാ​ൻ ക​ട​വ് വ​രെ റോ​ഡി​ന് വേ​ണ്ടി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന 52 ഏ​ക്ക​ർ വ​ന​ഭൂ​മി​ക്ക് വേ​ണ്ടി 104 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി​യാ​ണ് വ​നം വ​കു​പ്പി​ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ത​രി​യോ​ട് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി മു​ണ്ടോ​ളി അ​ന്തു​ഹാ​ജി ന​ൽ​കി​യ 10 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി, നാ​ദാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി മ​മ്മു​ഹാ​ജി ന​ൽ​കി​യ അ​ഞ്ച് ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി, പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ത​ന​ത് ഫ​ണ്ടു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​ല​ക്ക് വാ​ങ്ങി​യ വെ​ള്ള​മു​ണ്ട കൊ​യ്റ്റ് പാ​റ​യി​ലെ 4.68 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി, നാ​ട്ടു​കാ​ർ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച് വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യ ഭൂ​മി തി​ക​യാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ കാ​ഞ്ഞി​ര​ങ്ങാ​ട് റ​വ​ന്യൂ വ​ക ഭൂ​മി​യി​ലെ 33.5 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി, വെ​ള്ള​മു​ണ്ട, ത​രി​യോ​ട്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ച​ക്കി​ട്ട​പ്പാ​റ, ച​ങ്ങ​രോ​ത്ത് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ഭൂ​മി, ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ഇ​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വ​ന​മാ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള റോ​ഡ് മാ​ത്രം നി​ർ​മി​ച്ചി​ല്ല.

    വെ​റും ആ​റ് മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്രം വീ​തി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ മു​ത​ൽ കു​റ്റി​യാം​വ​യ​ൽ വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗം വീ​തി കൂ​ട്ടി 12 മീ​റ്റ​റാ​ക്കാ​ൻ 150 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ്ണാ​യ​ഭൂ​മി വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തേ രീ​തി​യി​ൽ പൂ​ഴി​ത്തോ​ട് മു​ത​ൽ വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​യാ​യ പ​ണ​ക്ക​ൻ ക​ട​വ് വ​രെ റോ​ഡ് വീ​തി​കൂ​ട്ടാ​നും 33 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഭൂ​മി ന​ൽ​കി. 183 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​ടി​ക​ൾ വി​ല മ​തി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക്ക​ർ​ക​ണ​ക്കി​ന് ഭൂ​മി​ക്ക് പ​ക​രം ഒ​രു നാ​ടി​ന്റെ ഗ​താ​ഗ​ത പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​വും എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രെ​ല്ലാം വി​ശ്വ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വ​നം വ​കു​പ്പി​നെ വി​ശ്വ​സി​ച്ച് ഭൂ​മി ന​ൽ​കി​യ വ​രെ പി​ന്നീ​ട് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ​ഞ്ചി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വ​നം​വ​കു​പ്പി​നെ​ന്താ കൊ​മ്പു​ണ്ടോ...?

    1994ൽ ​ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി​യും സാ​ങ്കേ​തി​കാ​നു​മ​തി​യും ല​ഭി​ച്ച് നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച് വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വ​നം വ​കു​പ്പ് ത​ട​സ്സ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്ത് വ​ന്ന​ത്. വ​നം വ​കു​പ്പി​ന് ല​ഭി​ച്ച കൃ​ഷി​ഭൂ​മി വ​ന​മാ​യി മാ​റി​യെ​ങ്കി​ലും റോ​ഡി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭൂ​മി വി​ട്ടു​ന​ൽ​കാ​ൻ വ​നം വ​കു​പ്പ് ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. വ​ന​ഭൂ​മി വ​നേ​ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന നി​യ​മ​മാ​ണ് അ​വ​രി​പ്പോ​ഴും ചൂ​ണ്ടിക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, 2022ൽ ​കേ​ന്ദ്രം ഇ​റ​ക്കി​യ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി പ്ര​കാ​രം റെ​യി​ൽ​വേ, റോ​ഡ്, ദേ​ശ​സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ​ക്ക് വ​ന​ഭൂ​മി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത നി​ല​നി​ൽ​ക്കേ​യാ​ണ് പ​ഴ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ വി​ടാ​തെ വ​നം വ​കു​പ്പ് മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കു​ന്ന​ത്. പൂ​ഴി​ത്തോ​ട് റോ​ഡി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള വ​ന​ഭൂ​മി​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന് പ​ക​ര​മാ​യി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഭൂ​മി വി​ട്ടു​ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യ രേ​ഖ ഉ​ട​മ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വ​നം​വ​കു​പ്പ് വാ​ങ്ങി. ത​ങ്ങ​ൾ അ​ത് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വ​നം​വ​കു​പ്പ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു ഭൂ​മി ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ അ​ത് വി​ട്ടു ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് രേ​ഖ ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തി​ന് രേ​ഖ കാ​ണി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ത് മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചാ​ണ് വ​നം വ​കു​പ്പ് ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്നും പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ​യി​ലെ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ യു.​സി. ഹു​സൈ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്തൊ​ന്നും പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​വാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത തു​ര​ങ്ക​പാ​ത​ക്ക​ട​ക്കം പൊ​ന്നും വി​ല​കൊ​ടു​ത്ത് ഭൂ​മി വാ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ.

    എ​ന്നാ​ൽ 183 പേ​ർ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യ ഭൂ​മി​ക്ക് വി​ല ക​ൽ​പി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​ക്ഷേ​പം. കൈ​വ​ശ​ഭൂ​മി വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യ​ത് ഒ​രു അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​ക്കും ബ​ദ​ൽ റോ​ഡി​നു​മാ​ണ്. അ​താ​ക​ട്ടെ പ​ണം വാ​ങ്ങാ​തെ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യ​തു​മാ​ണ്. അ​ന്നു​മു​ത​ൽ അ​ത് റോ​ഡ് എ​ന്ന പൊ​തു​സ്വ​ത്താ​യി. പ​ക​രം ന​ൽ​കി​യ ഭൂ​മി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ൽ റോ​ഡി​ന് വേ​ണ്ട സ്ഥ​ലം പി. ​ഡ​ബ്ല്യു​ഡി​യു​ടേ​താ​കേ​ണ്ടേ? എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ല്ല.? ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​താ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് ഉ​ത്ത​രം മാ​ത്ര​മി​ല്ല.

    (തു​ട​രും)

    പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ-​പൂ​ഴി​ത്തോ​ട് ബ​ദ​ൽ​പാ​ത ഇ​ങ്ങ​നെ

    നി​ത്യ​വും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​ത്തു​ന്ന ബാ​ണാ​സു​ര​സാ​ഗ​ർ ഡാ​മി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കു​റ്റ്യാം​വ​യ​ലി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് വ​യ​നാ​ട്-​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​കെ 27 കി​ലോ മീ​റ്റ​ര്‍ ദൈ​ര്‍ഘ്യ​മു​ള്ള പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ-​പൂ​ഴി​ത്തോ​ട് ബ​ദ​ൽ​പാ​ത തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    താ​മ​ര​​ശ്ശേ​രി​ക്ക​ടു​ത്ത പൂ​ഴി​ത്തോ​ട് അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന പാ​ത​യു​ടെ 75 ശ​ത​മാ​നം നി​ര്‍മാ​ണ​വും ഇ​തി​നകം ത​ന്നെ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​നി ആ​കെ ആ​റ് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​നു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട് നി​ല​ച്ചു. 1994 സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 24നാ​ണ് പ്ര​വൃ​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 12 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​വേ​ണ്ട​തി​നാ​ല്‍ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട 52 ഏ​ക്ക​ര്‍ വ​ന ഭൂ​മി​ക്കു​പ​ക​രം 104 ഏ​ക്ക​ര്‍ സ്ഥ​ലം വ​ന​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ര്‍ന്ന് പൂ​ഴി​ത്തോ​ടു​ഭാ​ഗ​ത്ത് വ​നാ​തി​ര്‍ത്തി​വ​രെ മൂ​ന്നു കി​ലോ​മീ​റ്റ​റും പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ കു​റ്റ്യാം​വ​യ​ലി​ൽ നി​ന്നും വ​നാ​തി​ർ​ത്തി വ​രെ മൂ​ന്ന​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റും നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്തി. എ​ന്നാ​ല്‍, വ​ന​ഭൂ​മി വി​ട്ടു​ന​ല്‍കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര വ​നം​മ​ന്ത്രാ​ല​യം തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ പ​ദ്ധ​തി അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി.


