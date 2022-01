ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിൽ നിന്ന് കാണാതായ മറ്റ് പെൺകുട്ടികളെ കൂടി കണ്ടെത്തി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോഴിക്കോട്: വെള്ളിമാടുകുന്ന് ചിൽഡ്രണ്‍സ് ഹോമിൽ നിന്ന് കാണാതായ നാല് പെൺകുട്ടികളെ കൂടി കണ്ടെത്തി. മലപ്പുറം എടക്കരയിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിൽ നിന്ന് കാണാതായ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും കണ്ടെത്തി.

കാണാതായവരില്‍ രണ്ട് പേരെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മൈസൂരിനടുത്തെ മാണ്ഡ്യയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മൈസൂരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യവെയാണ് ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്നലെ മടിവാളയിൽ റൂമെടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. കാണാതായതില്‍ നാലു പേർ 14 വയസുള്ളവരാണ്. ഒരാള്‍ക്ക് 17 വയസും മറ്റൊരാള്‍ക്ക് 16 വയസുമാണ് പ്രായം. അഞ്ച് പേര്‍ കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളും ഒരാള്‍ കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശിയുമാണ്. ചില്‍ഡ്രൻസ് ഹോമില്‍ നിന്നെത്തിയ കുട്ടികള്‍ ബംഗുളൂരുവില്‍ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ചേവായൂർ സി.ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് രാത്രിയോടെ ബംഗുളൂരുവില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച്ച വൈകിട്ടാണ് വെളളിമാടുകുന്നിലെ ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ഹോമില്‍ നിന്ന് ആറ് പെണ്‍കുട്ടികളെ കാണാതായത്. അടുക്കളയുടെ മതിലിൽ ഏണിവെച്ചുകയറി ഇവര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടെന്നാണ് സൂചന. വിവിധ കേസുകളുടെ ഭാഗമായി താല്‍ക്കാലികമായി ഇവിടെ പാര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് കുട്ടികളാണ് ഇവർ. രണ്ടുപേർ സഹോദരിമാരാണ്. Show Full Article

The other girls who went missing from the children's home were also found