    അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റുമാരെ സ്ഥലം മാറ്റിയ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ന്റെ ഉ​​ത്ത​ര​വും ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യൂ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​വും ലം​ഘി​ച്ച് ആ​ല​പ്പു​ഴ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഫീ​ൽ​ഡ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ത​സ്തി​ക​യി​ലെ (വി.​എ​ഫ്.​എ) ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് റ​ദ്ദാ​ക്കി. ചേ​ർ​ത്ത​ല​യി​ൽ 11, തൃ​ശൂ​രി​ൽ ആ​റ്, പാ​ല​ക്കാ​ട്ട് 13 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ണ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്. ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യൂ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഡോ. ​എ. കൗ​ശി​ക് റ​വ​ന്യൂ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പി​ലെ വി​ല്ലേ​ജ് ഫീ​ൽ​ഡ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​മാ​രു​ടെ അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘മാ​ധ്യ​മം’ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    വി​ല്ലേ​ജ് ഫീ​ൽ​ഡ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ത​സ്തി​ക​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പൊ​തു സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ലാ​യ എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എം.​എ​സ് മു​ഖേ​ന മാ​ത്ര​മേ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്നാ​ണ് നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം. ആ ​സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ങ്ങും വ​രെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ട സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ച്ച് കേ​ര​ള അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ് നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യൂ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ നി​ല​നി​ൽ​ക്കേ​യാ​ണ് മൂ​ന്ന് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ വി.​എ​ഫ്.​എ ത​സ്തി​ക​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി​യ​ത്.

    റ​വ​ന്യൂ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം എ.​ഡി.​എ​മ്മി​നോ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ​ക്കോ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കേ​യാ​യി​രു​ന്നു സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ചേ​ർ​ത്ത​ല ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ ജൂ​ലൈ എ​ട്ട്, പാ​ല​ക്കാ​ട് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ (ജ​ന​റ​ൽ) ജൂ​ലൈ 18 , തൃ​ശൂ​ർ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ ജു​ലൈ 24 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പു​തി​യ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പാ​ല​ക്കാ​ട്, തൃ​ശൂ​ർ ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഇ​തി​ന​കം സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ ഉ​ത്ത​ര​വ് റ​ദ്ദാ​ക്കി ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. ചേ​ർ​ത്ത​ല താ​ലൂ​ക്കി​ലെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ ഉ​ത്ത​ര​വും വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ റ​ദ്ദാ​ക്കും .സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ ഉ​ത്ത​ര​വ് കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​ലെ സീ​നി​യ​ർ ഗ​വ. പ്ലീ​ഡ​റു​ടെ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ നി​ർ​ദേ​ശ​മി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ താ​ലൂ​ക്കി​ൽ ഏ​നാ​ന​ല്ലൂ​ർ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ണീ​ട് വി​ല്ലേ​ജി​ലേ​ക്ക് മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് വി​ല്ലേ​ജ് ഫീ​ൽ​ഡ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എം.​യു. ബി​നു ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് 2024 ന​വം​ബ​ർ 11ന് ​അ​ഡ്മി​നി​സ്​​ട്രേ​റ്റീ​വ് ട്രി​ബ്യൂ​ണ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​തി​ന് ശേ​ഷം ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ/​സീ​നി​യ​ർ സൂ​പ്ര​ണ്ട് ത​സ്തി​ക വ​രെ​യു​ള​ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ഒ​രു റ​വ​ന്യു സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റു​ന്ന​ത് വ​കു​പ്പ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യൂ ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​ണ്. സ്റ്റേ​ഷ​ന​ക​ത്ത് നി​യ​മി​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ള​ളി​ലെ വി​വി​ധ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള​ള നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ല​ക്ട​റാ​ണ്. എ​ൻ​ട്രി കേ​ഡ​റി​ലു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ജി​ല്ല​ക്ക​ക​ത്തു​ള്ള സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ല​ക്ട​ർ​ക്കാ​ണ് അ​ധി​കാ​ര​മെ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ ചോ​ദ്യ​ത്തി​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​മാ​യി റ​വ​ന്യൂ​മ​ന്ത്രി ത​ന്നെ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ര്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് ട്രി​ബ്യൂ​ണ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്.

