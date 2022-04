By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ചി​കി​ത്സ​ച്ചെ​ല​വി​ന് തു​ക അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ് വ​സ്തു​താ​പ​ര​മാ​യ പി​ശ​കി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കി. ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച 29.82 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ച്​ ഏ​പ്രി​ൽ 13ന്​ ​പൊ​തു​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് അ​ക്കൗ​ണ്ട്‌​സ് വി​ഭാ​ഗം ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​താ​ണ്​ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്.

ജ​നു​വ​രി 11 മു​ത​ല്‍ 26 വ​രെ മേ​യോ ക്ലി​നി​ക്കി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ ചി​കി​ത്സ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി ന​ല്‍കി​യ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ല്‍ 29.82 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ദ്യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. തു​ട​ര്‍പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ ക്ര​മ​പ്ര​കാ​ര​മ​ല്ലാ​തെ​യോ അ​ധി​ക​മാ​യോ ചി​കി​ത്സ​ത്തു​ക മാ​റി ന​ല്‍കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ തു​ക തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​ന്‍ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന്‍ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​നാ​ണെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

ക്ര​മ​പ്ര​കാ​രം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ചി​കി​ത്സ​ത്തു​ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സാ​ണ്. സ്വ​ന്തം ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ തു​ക​ക്കാ​യി അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കി​യ​ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ദ്യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ലു​ള്ള​ത്.

എ​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും ക്ര​മ​പ്ര​കാ​ര​മ​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ല്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി തി​രി​ച്ച​ട​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. വ​സ്തു​താ​പ​ര​മാ​യ പി​ശ​ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​ണ് തു​ക അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ്​ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ വൈ​കാ​തെ ഇ​റ​ങ്ങും. Show Full Article

The order allowing the Chief Minister's medical expenses in the United States has been revoked