Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right1200 കി.മീറ്റർ ജില്ല...
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 10:20 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 10:20 PM IST

    1200 കി.മീറ്റർ ജില്ല റോഡുകൾ നവീകരിക്കും; സം​സ്ഥാ​ന ഹൈ​വേ​ക​ളു​ടെ വീ​തി​യും കൂ​ട്ടു​മെ​ന്നും ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    kerala governor
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 2026ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 1200 കി.​മീ​റ്റ​ർ ജി​ല്ല റോ​ഡു​ക​ൾ ‘ബി.​എം ആ​ൻ​ഡ് ബി.​സി’ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശം. ഇ​തി​നൊ​പ്പം സം​സ്ഥാ​ന ഹൈ​വേ​ക​ളു​ടെ വീ​തി​യും കൂ​ട്ടും.

    റോ​ഡ് മെ​യി​ൻ​റ​ന​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ്മെൻറ് സി​സ്റ്റം മു​ഖേ​ന 31,000 കി.​മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡു​ക​ൾ ഡി​ജി​റ്റൈ​സ്​ ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​രി​ധി വി​പു​ല​മാ​ക്കാ​ൻ ത​മി​ഴ്നാ​ടും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​മാ​യി പു​തി​യ സ​പ്ലി​മെൻറ​റി അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന ക​രാ​റി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടും. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഡി​പ്പോ​ക​ളി​ൽ സൗ​രോ​ർ​ജ പ്ലാ​ന്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    മ​റ്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റ നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ

    • ന​ട​പ്പു സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം കേ​ര​ള സെൻറ​ർ ഫോ​ർ ഡി​സീ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങും.
    • സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ല്ലാ മെ​ഡി. കോ​ള​ജു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ‘ആ​ശ്വാ​സ്’​ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി.
    • 700 ഡി​സ്പെ​ൻ​സ​റി​ക​ളെ ആ​യു​ഷ് ഹെ​ൽ​ത്ത് വെ​ൽ​ന​സ് സെൻറ​റു​ക​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തും.
    • സം​യോ​ജി​ത പ​രി​ച​ര​ണ സം​വി​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ​യോ​ജ​ന ന​യം പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കും.
    • ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ ക​ല്യാ​ട്ട് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ റി​സ​ർ​ച്ച് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ആ​യു​ർ​വേ​ദ​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം.
    • വി​ജ്ഞാ​ന കേ​ര​ള​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ​ഡ് ട്രൈ​ബ് യൂ​ത്ത് എം​പ്ലോ​യ്മെൻറ് സ്കീ​മി​ന് കീ​ഴി​ൽ 10,000 പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ലും ഇ​ന്‍റേ​ൺ​ഷി​പ്പും.
    • ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പൊ​തു- സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ഗോ​ഡൗ​ണു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കും.
    • പൊ​തു​വി​ത​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലെ എ​ല്ലാ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ​ക്കും ഐ.​എ​സ്.​ഒ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ നേ​ടു​ന്ന​തി​ന്​ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ണ്ടാ​കും.
    • അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മു​ക്ത​മാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​നും ഉ​പ​ജീ​വ​ന സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഫാ​മി​ലി ബെ​നി​ഫി​റ്റ് കാ​ർ​ഡ് ന​ട​പ്പാ​ക്കും.
    • കൊ​ച്ചി​യി​ൽ 500 ട​ൺ വേ​സ്റ്റ് ടു ​എ​ന​ർ​ജി പ്ലാ​ന്റി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം 2026 മെ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും.
    • അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ജൈ​വ​മാ​ലി​ന്യം സം​സ്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കും.
    • വ്യ​വ​സാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള കൊ​ച്ചി- ബം​ഗ​ളൂ​രു വ്യ​വ​സാ​യ ഇ​ട​നാ​ഴി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കും.
    • വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യും കൗ​ൺ​സി​ലി​ങും ന​ൽ​കാ​ൻ നോ​ർ​ക വ​ഴി വ​നി​താ ​സെ​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും.
    • സം​സ്ഥാ​ന വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ലോ​ക കേ​ര​ളം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    കേരളം സാമ്പത്തികനില ഭദ്രമാക്കി; അതിദാരിദ്ര്യം നിർമാർജനം ചെയ്തു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ത്തി​യും പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചും നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. സ്വ​ന്തം വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചും ചെ​ല​വു​ക​ൾ യു​ക്​​തി​സ​ഹ​മാ​ക്കി​യും കേ​ര​ളം സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​ല ഭ​ദ്ര​മാ​ക്കി​യെ​ന്ന്​ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മൊ​ത്തം വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​ക​ദേ​ശം 75 ശ​ത​മാ​നം സ്വ​ന്തം വ​രു​മാ​ന​വും, സ്വ​ന്തം നി​കു​തി വ​രു​മാ​നം 61 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ്. ഇ​ത്​ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്. ക​ട​മെ​ടു​പ്പ്​ പ​രി​ധി​യി​ൽ മു​ൻ​കാ​ല പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തോ​ടെ വ​രു​ത്തി​യ കു​റ​വ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന പ​ക്ഷ​പാ​ത​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന്​ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ മൊ​ത്തം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം 2015 -16ലെ 5.26 ​ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ 2024-25ൽ 12.49 ​കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ശീ​ർ​ഷ വ​രു​മാ​നം 2016ലെ 1,66,246 ​രൂ​പ​യി​ൽ നി​ന്ന് 2024ൽ 3,08,338 ​രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വെ​ന്നും പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    സാ​ര്‍വ​ത്രി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വ​കാ​ശം, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, പൊ​തു​ശു​ചി​ത്വം, സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ മു​ത​ലാ​യ​വ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി നി​ർ​മാ​ര്‍ജ​നം ചെ​യ്ത​താ​യും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. 80 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ വി​വി​ധ പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്ക​കം സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ പാ​സാ​ക്കി​യ ‘കേ​ര​ള സേ​വ​നാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ’​ത്തി​ന്റെ ച​ട്ടം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​ൻ ​ശ്ര​മം ന​ട​ക്കു​ന്നു. ഏ​ക കി​ട​പ്പാ​ടം സം​ര​ക്ഷ​ണ ബി​ൽ, മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ ബി​ൽ എ​ന്നീ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ നേ​ട്ട​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ണ്ണു​ന്നു. മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​രു​ത്തി​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലൂ​ടെ കേ​ന്ദ്ര സ​ഹാ​യം 100 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ 60 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​ത്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​​ണെ​ന്നും പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. 10​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 4,10,958 പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി​യെ​ന്നും ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ‘നേറ്റിവിറ്റി കാർഡ്​’: നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട്, 100 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ​ ​​​ബ്ലോക്ക്​ ഇന്നവേഷൻ ക്ലസ്​റ്ററുകൾ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘നേ​റ്റി​വി​റ്റി കാ​ർ​ഡ്​’ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ന്ന്​ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ​‘കേ​ര​ളീ​യ​ൻ’ എ​ന്ന അ​ഭി​മാ​ന​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്താ​നാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​റ്റി​വി​റ്റി കാ​ർ​ഡ്​ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    * ഭൂ​രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​ത​യും സു​താ​ര്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ റീ​സ​ർ​വേ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കും. 10 ല​ക്ഷം ഹെ​ക്ട​ർ ഭൂ​മി​യു​ടെ സ​ർ​വേ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ഏ​ക​ജാ​ല​ക സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ്​ ലാ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ മാ​​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    * കേ​ര​ള ഡ​വ​ല​പ്​​മെ​ന്‍റ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ന്ന​വേ​ഷ​ൻ സ്​​ട്രാ​റ്റ​ജി​ക്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ മു​ഖേ​നെ വ​ർ​ക്ക്​ നി​യ​ർ ഹോം ​പ​ദ്ധ​തി 25 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും. വി​ജ്ഞാ​ന കേ​ര​ള​​ത്തെ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം 100​ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ​‘ബ്ലോ​ക്ക്​ ഇ​ന്ന​വേ​ഷ​ൻ ക്ല​സ്​​റ്റ​റു​ക​ൾ’ സ്​​ഥാ​പി​ക്കും.

    * ര​ജി​സ്​​​ട്രേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ബ്​ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കും.

    * കെ.​എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ മൂ​ല​ധ​ന അ​ടി​ത്ത​റ 1000 കോ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തും

    * ​കെ.​എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഇ​യു​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​തൃ അ​ടി​ത്ത​റ ഒ​രു കോ​ടി​യാ​യും വി​റ്റു​വ​ര​വ്​ 1,25,000 കോ​ടി​യാ​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും.

    മുല്ലപ്പെരിയാർ സുരക്ഷ പരിശോധിക്കും

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മു​ല്ല​പ്പെ​രി​യാ​ർ ഡാ​മി​ന്‍റെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഘ​ട​ന​പ​ര​മാ​യ ബ​ലം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും വി​ദ​ഗ്ധ​സ​മി​തി​യെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടാ​യ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ പ​ട്ടി​ശേ​രി ഡാം ​ഫെ​ബ്രു​വ​രി 15ന് ​ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യും.

    പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള മ​റ്റു ജ​ല​സേ​ച​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​യ ബാ​ണാ​സു​ര സാ​ഗ​ർ പ്ര​ധാ​ന ക​നാ​ൽ മേ​യി​ലും കാ​രാ​പ്പു​ഴ പ​ദ്ധ​തി ഡി​സം​ബ​റി​ലും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. വൈ​ദ്യു​തി സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലും കാ​റ്റാ​ടി ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​യി​ലും സ്വ​കാ​ര്യ നി​ക്ഷേ​പം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കും. ജ​ല​സേ​ച​ന വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലെ ‘ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ ടൂ​റി​സം’ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​ക്കും. കൊ​ല്ലം, ബേ​പ്പൂ​ർ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കും.

    മുഴച്ചുനിൽക്കുന്നത്​ സർക്കാറിന്‍റെ പരാജയം -സതീശൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തെ​റ്റാ​യ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും അ​ർ​ധ​സ​ത്യ​ങ്ങ​ളും കു​ത്തി​നി​റ​ച്ച് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഗ​വ​ര്‍ണ​റെ​കൊ​ണ്ട് പ്ര​സം​ഗി​പ്പി​ച്ച തെ​റ്റാ​യ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റാ​ണ് ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മെ​ന്ന്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ൻ.

    സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ പ​രാ​ജ​യം വ​രി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ൽ മു​ഴ​ച്ചു​നി​ല്‍ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് തു​റ​ന്നു സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് 53,000 കോ​ടി ല​ഭി​ക്കാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​ന​ട​ന്ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അ​തൊ​ന്നും ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ള്‍ മ​റ്റു ചി​ല ക​ണ​ക്കു​ക​ളാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ​മു​ക്ത​മാ​യെ​ന്ന പ​ച്ച​ക്ക​ള്ളം വീ​ണ്ടും കൊ​ട്ടി​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗം മി​ക​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ല്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗം വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​റി​ലാ​ണ്.

    ത​ക​ര്‍ന്ന് ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​യ നാ​ലു വ​ര്‍ഷ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളും ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​വു​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ല്‍ വൈ​സ് ചാ​ന്‍സ​ല​ര്‍മാ​രും കോ​ള​ജു​ക​ളി​ല്‍ പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍മാ​രു​മി​ല്ല. കു​ട്ടി​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​നം വി​ട്ടു​പോ​കു​ക​യാ​ണ്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് മാ​ഫി​യ അ​ഴി​ഞ്ഞാ​ടു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ടു​ക്കി​ക്കും വ​യ​നാ​ടി​നും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 5000 കോ​ടി​ക​ളു​ടെ പാ​ക്കേ​ജും ക​ട​ലാ​സി​ല്‍ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും സ​തീ​​ശ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala GovernmentState HighwayLatest News
    News Summary - The number of state highways will also increase, the government announced
    Similar News
    Next Story
    X