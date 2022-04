cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കൊ​ച്ചി: ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ചോ​ര​രു​തെ​ന്ന ക​ര്‍​ശ​ന നി​ര്‍​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് മേ​ധാ​വി. ഇന്നലെ നടന്ന വി​ളി​ച്ചു ചേ​ര്‍​ത്ത അ​ടി​യ​ന്ത​ര യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് മേ​ധാ​വി ഷേ​ഖ് ദ​ര്‍​വേ​ഷ് സാ​ഹി​ബ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് ഈ ​നി​ര്‍​ദേ​ശം ന​ല്‍​കി​യ​ത്. ഡി.വൈ.എസ്.പി ബൈജു പൗലോസ്, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വധിക്കാന്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് അടക്കമുള്ള തുടരന്വേഷണത്തിന് മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്ന എസ്.പി മോഹനചന്ദ്രന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ യോഗത്തില്‍ സംബന്ധിച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കേ​സി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ചോ​രു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഹൈ​ക്കോ​ട​തി രൂ​ക്ഷ​വി​മ​ര്‍​ശ​ന​മു​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി​യി​ല്‍ വി​ചാ​ര​ണ​യി​ല്‍ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന കേ​സി​ലെ തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും, ഓ​ഡി​യോ ക്ലി​പ്പു​ക​ളും ചേ​രു​ന്ന​ത് വി​ചാ​ര​ണ​യെ​യും കേ​സി​നെ ത​ന്നെ​യും ദു​ര്‍​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നി​ട​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നാ​ല്‍ അ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് മേ​ധാ​വി നി​ര്‍​ദേ​ശി​ച്ചു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത യോഗത്തില്‍ കേസന്വേഷണ പുരോഗതി എഡിജിപി വിലയിരുത്തി. കേസിലെ തുടരന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും ചേരുന്നത് വിചാരണയെയും കേസിനെ തന്നെയും ദുര്‍ബലപ്പെടുത്താനിടയുണ്ട്. അതിനാല്‍ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി നിര്‍ദേശിച്ചു. കേസന്വേഷണത്തിന് മേല്‍നോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന എ.ഡി.ജി.പി എസ് ശ്രീജിത്തിനെ ഏതാനും ദിവസം മുമ്പാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ചുമതലയില്‍ നിന്നും മാറ്റി ഗതാഗത കമ്മീഷണറായി നിയമിച്ചത്. പകരം ജയില്‍ മേധാവിയായിരുന്ന ഷേഖ് ദര്‍വേഷ് സാഹിബിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവിയായി നിയമിക്കുകയായിരുന്നു. Show Full Article

The new Crime Branch chief has strongly advised that the information in the attack on the actress should not be leaked