പോത്തൻകോട് 36 ദിവസമായ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നത് അമ്മ തന്നെ; കാരണം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് മൊഴി

cancel camera_alt Representational Image Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link തിരുവനന്തപുരം: പോത്തൻകോട് 36 ദിവസമായ നവജാത ശിശുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് അമ്മ തന്നെയെന്ന് പൊലീസ്. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ സാധിക്കാത്തതാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് അമ്മ സുനിത പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി.

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം കുഞ്ഞിന്‍റെ നൂലുകെട്ട് പോലും നടത്താനായില്ല. മതിയായ തൂക്കമില്ലാതിരുന്ന കുഞ്ഞിന് വൃക്കരോഗമുള്ളതായി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മികച്ച ചികിത്സ നൽകി കുട്ടിയെ വളർത്താനുള്ള സാഹചര്യവുമില്ല. മൂത്ത കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നത് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെന്നും സുനിത പൊലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് 36 ദിവസം മാത്രം പ്രായമായ ആൺ കുഞ്ഞിന്‍റെ മൃതദേഹം കിണറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. കുഞ്ഞിനെ സുനിത എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന്‍റെ കരച്ചിലോ മറ്റോ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മുത്തശ്ശി കേട്ടിരുന്നില്ല. ഇതാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ അമ്മയാണെന്ന സംശയം പൊലീസിന് ഉണ്ടായത്. തുടർന്ന് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സുനിത കുറ്റസമ്മതം നടത്തുകയായിരുന്നു. Show Full Article

News Summary -

The mother herself killed the 36-day-old baby in Pathankot trivandrum; The reason is financial difficulty