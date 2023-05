cancel camera_alt കണമലയിൽ കാട്ടുപോത്തിന്‍റെ ആക്രമണത്തിനിരയായി മരിച്ച പുറത്തയിൽ ചാക്കോച്ചന്‍റെ വീട് മന്ത്രി കെ. രാജൻ സന്ദർശിക്കുന്നു By വെബ് ഡെസ്ക് എരുമേലി: കണമലയിൽ കാട്ടുപോത്തിന്‍റെ ആക്രമണത്തിനിരയായി മരിച്ച പുറത്തയിൽ ചാക്കോച്ചന്‍റെ വീട് മന്ത്രി കെ. രാജൻ സന്ദർശിച്ചു. കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച മന്ത്രി നഷ്ടപരിഹാരത്തുക വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന്​ പറഞ്ഞു. അടിയന്തരസഹായം എന്ന നിലയിലാണ് അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതെന്നും നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറക്ക്​ ബാക്കിത്തുക കൈമാറുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ എം.എൽ.എ, കലക്ടർ ഡോ. പി.കെ. ജയശ്രീ, എ.ഡി.എം. റെജി ജോസഫ് എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. Show Full Article

News Summary -

The minister K Rajan visited the house of Chackochan who was killed in a wild buffalo attack