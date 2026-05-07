Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമെറ്റൽ ഷീറ്റുകൾ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 May 2026 11:33 PM IST
    Updated On
    date_range 7 May 2026 11:33 PM IST

    മെറ്റൽ ഷീറ്റുകൾ ഊർന്നിറങ്ങി കാറിന്റെ ചില്ല് തകർന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    മെറ്റൽ ഷീറ്റുകൾ ഊർന്നിറങ്ങി കാറിന്റെ ചില്ല് തകർന്നു
    cancel
    camera_alt

    വാഹനത്തിന്റെ കാരിയറിൽ കെട്ടിയിരുന്ന ഷീറ്റുകൾ ഊർന്നിറങ്ങി കാറിന്റെ ചില്ല് തകർന്ന നിലയിൽ

    തൃപ്പൂണിത്തുറ: തിരുവാങ്കുളത്ത് വാഹനത്തിന്റെ കാരിയറിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന മെറ്റൽ ഷീറ്റുകൾ ഊർന്നിറങ്ങി മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന കാറിന്റെ ചില്ല് തകർന്നു. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് പരിക്കേൽക്കാത്തതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 1.30ഓടെ തിരുവാങ്കുളം പഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം.

    മെറ്റൽ ഷീറ്റുകളുമായി പോയ വാഹനത്തിന്റെ കാരിയറിനുണ്ടായ തകരാറിനെ തുടർന്ന് ഊർന്നിറങ്ങി മുന്നിൽപോയ കാറിന്റെ ചില്ല് തകർക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, കാറിൽനിന്ന് താഴേക്കിരുന്ന മെറ്റൽ ഷീറ്റുകളുടെ മറുഭാഗം കൊണ്ട്, ഷീറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന ദോസ്ത് വാഹനത്തിന്റെ ചില്ലുകളും തകർന്നു. വാഹനങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് പരിക്കില്ല. അപകടത്തെതുടർന്ന് റോഡിൽ ഏറെനേരം ഗതാഗതക്കുരുക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു.

    കരിങ്ങാച്ചിറ പള്ളി തിരുനാളിന്റെ ഭാഗമായുണ്ടായ ഗതാഗതക്കുരുക്കും കൂടിയായതോടെ റോഡിൽ വാഹനങ്ങളുടെ നിര നീണ്ടു. പിന്നീട് ട്രാഫിക് പൊലീസെത്തി പണിപ്പെട്ടാണ് ഗതാഗത തടസ്സം ഒഴിവാക്കിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Car accidetKerala Newsletestnews
    News Summary - Metal sheets fell off and shattered the car window
    Similar News
    Next Story
    X