കാന്റീൻ ജീവനക്കാരനെ തലക്കടിച്ചയാൾ അറസ്റ്റിൽ

പേ​രൂ​ർ​ക്ക​ട: കു​ട​പ്പ​ന​ക്കു​ന്ന് സി​വി​ൽ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ കാ​ന്റീ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ച​യാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. കൊ​ല്ലം മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ഉ​ദ​യം ജ​ങ്​​ഷ​ൻ അ​ർ​ജു​ൻ ഭ​വ​നി​ൽ രാ​ജു എ​ന്നു​വി​ളി​ക്കു​ന്ന രാ​ജീ​വ് (41) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഇ​യാ​ൾ കാ​ന്റീ​നി​ലെ സ​പ്ലൈ​യ​റാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് കേ​സി​നി​ട​യാ​യ സം​ഭ​വം. ഇ​തേ കാ​ന്റീ​നി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്തു​വ​ന്ന പേ​രൂ​ർ​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി വി​ൻ​സ​ന്റി​നെ​യാ​ണ് പ്ര​തി ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. ത​ന്നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ൻ​സ​ന്റ് മോ​ശ​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണം. ടൈ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ്ര​തി വി​ൻ​സ​ന്റി​ന്റെ ത​ല​ക്ക​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ വി​ൻ​സ​ന്റി​നെ പേ​രൂ​ർ​ക്ക​ട ഗ​വ. ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ത​ല​യി​ൽ 14 തു​ന്ന​ലു​ക​ൾ വേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. Show Full Article

