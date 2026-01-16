Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 9:03 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 9:03 PM IST

    ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നിടത്ത് ഓടിയെത്തുന്നത് ഇടതുപക്ഷം -മുഖ്യമന്ത്രി

    
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്ത്​ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കായി ശബ്​ദമുയർത്തുന്നതും അവർ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നിടത്ത്​ ഓടിയെത്തുന്നതും ഇടതുപക്ഷമാണെന്ന്​ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച കേരളയാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക്​ ജീവിതം ദുസ്സഹമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ്​ രാജ്യത്തിന്‍റെ പലഭാഗങ്ങളിലുമുള്ളത്​. ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനെതിരെയും അതിക്രമങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമാണുള്ളത്​. മറ്റ്​ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ​പ്പോലെ വേവലാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല.

    സംസ്ഥാനത്ത്​ ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളില്ലാത്തത്​ സർക്കാർ തുടരുന്ന സമീപനത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ്​. കേരളത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിരവധി വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്​. എന്നാൽ ഇപ്പേൾ അത്​ തീർത്തും മാറ്റി നിർത്താൻ നമുക്ക്​ സാധിച്ചു. എല്ലാ വർഗീതയയോടും കർക്കശ നിലപാട്​ സ്വീകരിക്കുന്നതു​​കൊണ്ടാണത്. തെറ്റുചെയ്യുന്നരെ സംരക്ഷിക്കില്ല എന്ന നിലപാട്​ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു. . ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും ഒരുവിവേചനവും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അധികാരത്തിൽ ചിലർ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക്​ അർഹമായത്​ കിട്ടൂവെന്ന്​ പ്രചാരണമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും ഒരുപോലെ ലൈഫ്​ പദ്ധതി ഉൾ​പ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു. മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ഒന്നിച്ച്​ നിൽക്കേണ്ട കാലമാണിത്​.

    വർഗീയ​ത ആപത്തേ സൃഷ്ടിക്കൂ. വർഗീയതയുമായി വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ല എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ്​ സർക്കാറിനുള്ളത്​. ഒരു വർഗീയതയെ നേരിടാൻ മറ്റൊരു വർഗീയതകൊണ്ട്​ കഴിയില്ല എന്ന്​ നാം തിരിച്ചറിയണം. ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയ​തയെ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതകൊണ്ട്​ ചെറുക്കാമെന്ന്​ ന്യൂനപക്ഷത്തിലെ ഒരുകൂട്ടർ ശ്രമിച്ചാൽ അത്​ ആത്​മഹത്യാപരമാവും. വർഗീതയോട്​ മൃദുസമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. രാജ്യത്തി​​ലെ പലഭാഗത്തും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും കേരളം ശാന്തിതീരമായി നിലകൊള്ളുന്നത്​ മതനിരപേക്ഷ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്​. അത്​ ഇനിയും തുടരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    TAGS:minorityPinarayi VijayanKerala News
    News Summary - The Left is the one who rushes to where minorities are being persecuted - Chief Minister
