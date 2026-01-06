Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    6 Jan 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    6 Jan 2026 6:00 AM IST

    പലവട്ടം മത്സരിച്ചവർ മാറിനിൽക്കണമെന്ന്​ ലീഗ്​ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ ആവശ്യം; കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​യി സീ​റ്റ്​ വി​ഭ​ജ​ന ത​ർ​ക്കം ഒ​ഴി​വാ​ക്കും

    പലവട്ടം മത്സരിച്ചവർ മാറിനിൽക്കണമെന്ന്​ ലീഗ്​ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ ആവശ്യം; കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​യി സീ​റ്റ്​ വി​ഭ​ജ​ന ത​ർ​ക്കം ഒ​ഴി​വാ​ക്കും
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​: ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും ത​വ​ണ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക്​ മ​ത്സ​രി​ച്ച​വ​ർ മാ​റി​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച്​ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ലീ​ഗ്​ ഹൗ​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ചി​ല അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. കാ​ലാ​കാ​ല​വും ചി​ല​ർ​ത​ന്നെ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന രീ​തി മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും പു​തി​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ല​പ്പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന്​ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ണ്ടാ​യ ച​രി​ത്ര നേ​ട്ട​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ന​ൽ​കി​യ​താ​ണെ​ന്നും അ​ത്​ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലും മി​ക​ച്ച പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം യൂ​ത്ത്​​ലീ​ഗ്​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക്​ മ​തി​യാ​യ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട്​ സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന്​ വ​നി​ത ലീ​ഗ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​വി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ചി​ല മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​യി വെ​ച്ചു​മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​വും അ​ത​ത്​ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി. ലീ​ഗി​ന്​ ശ​ക്ത​മാ​യ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള ക​ൽ​പ​റ്റ സീ​റ്റ്​ ചോ​ദി​ച്ചു​വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം വ​യ​നാ​ട്​ ക​മ്മി​റ്റി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചു. കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം വി​ട്ടു​ന​ൽ​ക​രു​തെ​ന്ന്​ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ക​മ്മി​റ്റി​യും കോ​ങ്ങാ​ടി​ന്​ പ​ക​രം പ​ട്ടാ​മ്പി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന്​ പാ​ല​ക്കാ​ട്​ ക​മ്മി​റ്റി​യും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    സീ​റ്റ്​ വി​ഭ​ജ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കൂ​വെ​ന്ന്​ നേ​തൃ​ത്വം യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ സാ​ധ്യ​ത​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും മു​ഖ്യ പ​രി​ഗ​ണ​ന. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ​ന്ന​പോ​ലെ ചി​ല മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ മൂ​ന്നു​വ​ട്ട​മെ​ന്ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധം പി​ടി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ഉ​ണ്ടാ​യി. വി​ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ ചി​ല മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ പ​ക​രം ലീ​ഗി​ന്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാം.

    ഒ​രു​വി​ധ ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ലേ​ക്കും പോ​കാ​തെ സീ​റ്റ്​ വി​ഭ​ജ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും നേ​തൃ​ത്വം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മു​ന്ന​ണി​യി​ലേ​ക്ക്​ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ക​ട​ന്നു​വ​ന്നാ​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക്​ സീ​റ്റ്​ ന​ൽ​കേ​ണ്ട ബാ​ധ്യ​ത എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ണ്ടെ​ന്നും ലീ​ഗ്​ മാ​ത്ര​മാ​യി സീ​റ്റ്​ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കേ​ണ്ട അ​വ​സ്​​ഥ​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​കോ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​വ​രോ​ട്​ സം​വ​ദി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യം ലീ​ഗി​നി​ല്ലെ​ന്ന്​ സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ർ​ഗീ​യ​ത പ​റ​യു​ന്ന​വ​രും വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​രും അ​വ​രു​ടെ പ​ണി തു​ട​ര​ട്ടെ. അ​തി​ന്‍റെ കെ​ടു​തി അ​വ​ർ ത​ന്നെ അ​നു​ഭ​വി​ക്കും. പ്ര​കോ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്ക​ൽ ലീ​ഗി​ന്‍റെ ന​യ​മ​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി. ലീ​ഗി​ന്‍റെ അ​ടി​ത്ത​റ ഭ​ദ്ര​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ തെ​ളി​യി​ച്ച​ത്.

    വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്നാ​ലെ പോ​കാ​തെ പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​യ​തി​ലൂ​ടെ​ ലീ​ഗി​ന്​ എ​വി​ടെ​യും അ​സ്​​പൃ​ശ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​​യ​താ​യി യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    TAGS:Muslim LeagueiumlUDFKerala Assembly Election 2026Congress
    News Summary - The League Working Committee demands that those who have contested multiple times stand aside
