Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘ലീഡറുടെ ശാപം’...
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 6:17 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 6:17 AM IST

    ‘ലീഡറുടെ ശാപം’ കുടഞ്ഞിട്ടത്​​ ഗ്രൂപ്​ കാലം; പുളഞ്ഞ്​ കോൺഗ്രസ്​ രാഷ്ട്രീയം

    text_fields
    bookmark_border
    ക​രു​ണാ​ക​ര​​ന്‍റെ ശാ​പ​മേ​ൽ​ക്കാ​ത്ത​യാ​ളാ​ണ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ​ന്നാണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്
    K Karunakaran
    cancel
    camera_alt

    കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​​ൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ ഒ​പ്പം​നി​ർ​ത്തി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ തൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ട കൂ​ര​മ്പ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ഓ​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കാ​ത്ത ഗ്രൂ​പ് കാ​ല​ത്തേ​ക്കാ​ണ്​ തു​ള​ഞ്ഞു​ക​യ​റു​ന്ന​ത്. ലീ​ഡ​ർ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​​ന്‍റെ ശാ​പ​മേ​ൽ​ക്കാ​ത്ത​യാ​ളാ​ണ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ​ന്നും ത​ന്നെ​​യും സ​തീ​ശ​നെ​യും പി​ന്‍ബെ​ഞ്ചി​ലി​രു​ത്തി​യ​വ​ര്‍ പി​ന്നീ​ട് പി​ന്‍ബെ​ഞ്ചി​ലാ​യി എ​ന്നു​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം തൃ​ശൂ​രി​ൽ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ച​ത്.

    ക​രു​ണാ​ക​ര​ന്‍റെ ശാ​പ​മേ​ൽ​ക്കാ​ത്ത നേ​താ​വ്​ എ​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സ​തീ​ശ​ന്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ശു​ദ്ധി ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ നി​ല​വി​ൽ ത​ല​യെ​ടു​പ്പോ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഒ​രു​നി​ര​യെ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ ആ​രോ​പ​ണ​മു​ന​യി​ലേ​ക്ക്​ ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്​. ലീ​ഡ​റെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഐ ​​ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ തി​രു​ത്ത​ൽ​വാ​ദ വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ​യും ഒ​പ്പം 2011ൽ ​ത​നി​ക്കും സ​തീ​ശ​നും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക്​ വ​ഴി​യ​ട​ച്ച​വ​രെ​യു​മാ​ണ്​ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്.

    ഉ​ന്നം​വെ​ച്ച​ർ​ക്ക്​ നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നോ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നോ ഉ​ള്ള പ​ഴു​തു​ക​ളൊ​ന്നും ന​ൽ​കാ​തെ ക​രു​തി​ക്കൂ​ട്ടി​യാ​ണ്​ വാ​ക്കു​ക​ളും.​ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ നി​ന്നാ​ൽ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​യം വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും തു​ല്യ​മാ​കും. ക​രു​ണാ​ക​ര​ന്‍ മ​രി​ച്ചി​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ക​രു​ണാ​ക​ര വി​കാ​ര​മു​ള്ള​വ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴു​മു​ണ്ട്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശം നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത അ​തൃ​പ്തി​ക്കി​ട​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​ര​സ്യ​മാ​യി മി​ണ്ടാ​നാ​കാ​ത്ത നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​യു​ണ്ട്.

    ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ ക​രു​ത്ത​നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന 1991ലാ​ണ്​ ഐ ​ഗ്രൂ​പ്പി​നു​ള്ളി​ൽ ത​ന്നെ ലീ​ഡ​ർ​​ക്കെ​തി​രെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്‍റെ വി​ശ്വ​സ്​​ത​രാ​യ അ​ന്ന​ത്തെ യു​വ​നേ​താ​ക്ക​ൾ ​ചേ​ർ​ന്ന്​ തി​രു​ത്ത​ൽ​വാ​ദ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്​ രൂ​പം​ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. 1992 ജൂ​ലൈ മൂ​ന്നി​ന്​ പ​ള്ളി​പ്പു​റ​ത്തു​ണ്ടാ​യ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ക​രു​ണാ​ക​ര​നെ വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ശ്വ​സ്ത​രെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ സി.​വി. പ​ത്​​മ​രാ​ജ​നാ​ണ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഇ​തി​ലു​ള്ള അ​തൃ​പ്തി​യും തി​രു​ത്ത​ൽ​വാ​ദ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്​ വ​ള​മേ​കി. ക​രു​ണാ​ക​ര​ന്‍ ചി​കി​ത്സ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യി​ട്ടും ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ പ​ഴ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യ​തു​മി​ല്ല. സ്വ​ന്തം ത​ട്ട​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ഗ്രൂ​പ് നീ​ക്കം ക​രു​ണാ​ക​ര​നെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യും രാ​ഷ്ടീ​യ​മാ​യും ഏ​റെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഒ​രു​വേ​ള ക​രു​ണാ​ക​ര​നെ താ​ഴെ​യി​റ​ക്കാ​ൻ എ ​ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​യി ര​ഹ​സ്യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ വ​രെ തി​രു​ത്ത​ൽ​വാ​ദ ഗ്രൂ​പ്​ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നു​​വെ​ന്ന​തും ച​രി​ത്രം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Indian National Congressk muralidharanK Karunakarankerala politcsParty controversyVD Satheesan
    News Summary - The 'leader's curse' was shaken off by the group era; Congress politics is in turmoil
    Similar News
    Next Story
    X