    date_range 29 March 2026 2:33 PM IST
    date_range 29 March 2026 2:33 PM IST

    സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ നാറിയ എൽ.ഡി.എഫ് ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കണം -കെ. സുധാകരൻ എം.പി

    പേ​രാ​വൂ​ർ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം യു.​ഡി.​എ​ഫ് പൊ​തു​യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ എം.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫി​നെ ആ​ശ്ലേ​ഷി​ക്കു​ന്നു

    ഇ​രി​ട്ടി: സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ നാ​റി​യ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ എം.​പി. പേ​രാ​വൂ​ർ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി അ​ഡ്വ. സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫി​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​ര്യ​ട​നം ആ​ദ്യ ദി​വ​സ സ​മാ​പ​നം ക​രി​ക്കോ​ട്ട​ക്ക​രി​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സ​മ​സ്ത മേ​ഖ​ല​യി​ലും അ​ഴി​മ​തി​യി​ൽ മു​ങ്ങി​യ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​യ്യ​ൻ​കു​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ലം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മൊ​യ്തീ​ൻ മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക​ർ​ണാ​ട​ക ഐ.​ടി മ​ന്ത്രി ബ​സു​ക രാ​ജ്, സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​ണ്ടേ​രി, പി.​കെ. ജ​നാ​ർ​ദ​ന​ൻ, ജ​യ്‌​സ​ൺ കാ​ര​ക്കാ​ട്, ബെ​ന്നി തോ​മ​സ്, വി.​ടി. തോ​മ​സ്, ഷാ​ജു യോ​മ​സ്, പി.​എ. ന​സീ​ർ, ജൂ​ബി​ലി ചാ​ക്കോ, പി.​എ. ന​സീ​ർ, മ​നോ​ജ് എം. ​ക​ണ്ട​തി​ൽ, ജെ​യിം​സ് ടി. ​മാ​ത്യു, മി​നി വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​യ്യ​ൻ​കു​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ തു​ടി​മ​ര​ത്ത് ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ര്യ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​ണ്ടേ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് തു​ടി​മ​രം, വാ​ണി​യ​പ്പാ​റ, ച​ര​ൾ, ക​ച്ചേ​രി​ക്ക​ട​വ്, പാ​ല​ത്തും​ക​ട​വ്, മു​ടി​ക്ക​യം, മു​ട​യി​ര​ഞ്ഞി, അ​ങ്ങാ​ടി​ക്ക​ട​വ്, ഉ​രു​പ്പും​കു​റ്റി, ഇ​ന്തും​ക​രി, വാ​ള​ത്തോ​ട്, എ​ട​പ്പു​ഴ, കൊ​ട്ടു​ക​പ്പാ​റ നോ​ർ​ത്ത്, മു​ണ്ട​യാം​പ​റ​മ്പ്, ആ​ന​പ്പ​ന്തി, സെ​ന്റ് ജൂ​ഡ് ന​ഗ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് ക​രി​ക്കോ​ട്ട​ക്ക​രി​യി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ച​ത്. അ​യ്യ​ൻ​കു​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബൈ​ക്ക് റാ​ലി​യും വാ​ഹ​ന റാ​ലി​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:Gold Theftcongress MPLDFK SudhakaranSabarimalaLatest News
