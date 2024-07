ഉരുൾദുരന്തങ്ങളുടെ നാട്​; രക്ഷാവഴികളും കുത്തിയൊലിക്കുന്നു

cancel camera_alt 2020 ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ ആറിന് 70 ലേറെ പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഇടുക്കിയിലെ പെട്ടിമുടിയിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ ശേഷിപ്പുകൾ. ഉരുൾപൊട്ടലിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പകർത്തിയ ചിത്രമാണ് മുകളിലുള്ളത് By എം.​ ഷി​ബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​യെ ന​ടു​ക്കി​യും പി​ടി​ച്ചു​ല​ച്ചും​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ടാ​യി കേ​ര​ളം മാ​റു​​മ്പോ​ഴും ര​ക്ഷാ​മാ​ർ​​ഗ​വും ​പ്ര​തി​വി​ധി​യു​മെ​ല്ലാം ക​ട​ലാ​സി​ലും റി​​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലും ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും കെ​ട്ട​ട​ങ്ങു​ന്നു. പു​ത്തു​മ​ല​യും ക​വ​ള​പ്പാ​റ​യും പെ​ട്ടി​മു​ടി​യും പി​ന്നി​ട്ട്​ ദു​ര​ന്ത​മു​ഖം വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ നീ​ളു​മ്പോ​ഴും അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ത്തി​യൊ​ഴു​ക്ക​ല്ലാ​​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മ​ല​യോ​ര ജ​ന​ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​ല്ലാം പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ നി​ല​യ്ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ അ​നു​ഭ​വം. പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട മ​ല​നി​ര​യി​ല്‍ ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഉ​രു​ള്‍പൊ​ട്ട​ലി​ന്‍റെ തീ​വ്ര​ത കാ​ലം ക​ഴി​യു​ന്തോ​റും വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ഭൂ​വി​സ്തൃ​തി​യു​ടെ 50 ശ​ത​മാ​നം മ​ല​നാ​ടാ​ണ്. ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 35 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ സം​ര​ക്ഷ​ണം കേ​വ​ലം ഭൂ​മി​യു​ടെ ക്ര​യ​വി​ക്ര​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ പോ​ലും കാ​ണു​ന്ന​ത്. ജി​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വേ ഓ​ഫ്​ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ​ഠ​ന പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ 4.71 ശ​ത​മാ​നം (1848 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ) പ്ര​ദേ​ശം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​താ​ണ്. 9.77 ശ​ത​മാ​നം (3759 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ) പ്ര​ദേ​ശം മി​ത​മാ​യ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​യും. ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ പോ​ലെ​യു​ള്ള പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ക പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​രു​ൾ പൊ​ട്ട​ൽ​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ​രീ​തി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ എ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ന്റെ തീ​വ്ര​ത കു​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ വി​ഗ​ദ്​​ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

അ​പാ​യ​ക്കു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന്​ ചെ​ങ്കു​ത്താ​യ മ​ല​ഞ്ചെ​രു​വി​ലേ​ക്ക്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​റ​ങ്ങ​ലി​പ്പി​ച്ച പ​ല ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലു​ക​ളും ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ്​ സ​മീ​പ​കാ​ലാ​നു​ഭ​വം. വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ വ​രെ താ​ണ്ഡ​വം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലു​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ധി​ക​വും ദു​ർ​ബ​ല​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ്വാ​ഭാ​വി​ക വ​ന​മേ​ഖ​ല, റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​​ വ​ഴി​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വാ​ഭാ​വി​ക വ​ന​വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രോ​ട്ട​മി​ല്ലാ​ത്ത മ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന​താ​ണ്​ സ​മീ​പ​കാ​ലാ​നു​ഭ​വം. 2011ൽ ​ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ വ​ന​വി​സ്തൃ​തി 3930 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന് അ​ത് 3139 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ വ​ന​മേ​ഖ​ല 1775 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ​നി​ന്ന് 1580 ച​തു​ര​​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി ചു​രു​ങ്ങി. ചെ​ങ്കു​ത്താ​യ മ​ല​ഞ്ചെ​രി​വു​ക​ളി​ലെ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ലം കി​നി​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങി ഭാ​രം വ​ർ​ധി​ച്ച് ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലാ​യി മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ക്കാ​ലം മ​ണ്ണി​നെ ന​ന്നാ​യി കു​ഴ​യ്ക്കു​​മ്പോ​ൾ വേ​ന​ല്‍ക്കാ​ലം മ​ണ്ണി​നെ വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ വ​ര​ണ്ട​താ​ക്കും. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​വി​ട്ടു​ള്ള ന​ന​യ​ലും വ​ര​ള​ലും മ​ര​ങ്ങ​ളോ മ​റ്റോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ച​രി​വു​കൂ​ടി​യ പ്ര​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​വു​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ സ​മീ​പ കാ​ല അ​നു​ഭ​വം. അ​ത്യാ​വ​ശ്യം ഉ​യ​ര​വും ച​രി​വു​മു​ള്ള മ​ല​നി​ര​ക​ൾ, വ​ർ​ഷ​കാ​ല​ത്തെ മ​ഴ, അ​രു​വി​ക​ൾ, ചി​ല​ത​രം കൃ​ഷി​രീ​തി​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഇ​ള​കു​ന്ന മ​ണ്ണ്‌, ഖ​ന​നം, ക്വാ​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​കൊ​ണ്ട് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ക​മ്പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ച​രി​വു​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നി​ര​വ​ധി കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഓ​രോ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പി​ന്നി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​മ​ഴ​യും കാ​ര​ണം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ശ്ചി​ത കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​തി​മ​ഴ​യും ഇ​വ ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​ണ്​. തെ​ക്കു പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തും. ദു​ര​ന്ത​ദി​വ​സം പെ​യ്യു​ന്ന മ​ഴ​യു​ടെ അ​ള​വ് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലു​ള്ള ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ ദി​വ​സം പെ​യ്ത മ​ഴ​യു​ടെ അ​ള​വ് കൂ​ടി​യാ​ണ്​ ദു​ര​ന്തം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ ദി​വ​സം 180 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​റി​ൽ അ​ധി​കം മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ മി​ക്ക മ​ല​ഞ്ചെ​രി​വു​ക​ളും ദു​ർ​ബ​ല​മാ​കും. ഇ​താ​ണ്​ ദു​ര​ന്ത​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത്. 2018 ലെ ​കാ​ല വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മ​ഴ​യെ​ക്കാ​ൾ 42 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക​മാ​ണ് മ​ല​യോ​ര​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​താ​ണ്​ ഇ​ടു​ക്കി, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, തൃ​ശൂ​ർ, വ​യ​നാ​ട്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, പാ​ല​ക്കാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം എ​ന്നീ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലി​നും മ​ല​യി​ടി​ച്ചി​ലി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലാ​ണ്​ പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ടം ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ സാ​ധ്യ​ത അ​നു​സ​രി​ച്ച് പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട നി​ര​ക​ളെ പ​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച്​ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലാ​ണ്​ തീ​വ്ര ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശം കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള​ത്, 388 ച​തു​ര​ശ്ര കി.​മീ. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലു​ള്ള പാ​ല​ക്കാ​ട്ട്​ 324 ച​തു​ര​ശ്ര കി.​മീ​യും. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട (170), മ​ല​പ്പു​റം (198 ), ക​ണ്ണൂ​ർ (168 ) വ​യ​നാ​ട് (102) ജി​ല്ല​ക​ളും ഈ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ട്. സ്റ്റേ​റ്റ്​ ഓ​ഫ്​ എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ റി​​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ പ്ര​കാ​രം കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ ഭീ​ഷ​ണി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ടു​ക്കി, വ​യ​നാ​ട്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ ദേ​വി​കു​ളം, വൈ​ത്തി​രി, നി​ല​മ്പൂ​ർ, മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, റാ​ന്നി താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ. Show Full Article

The Land of Disasters- routes which can be rescue are also flooded