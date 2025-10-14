Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസന്നിധാനത്തെ​ പരിശോധന...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 8:09 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 8:14 AM IST

    സന്നിധാനത്തെ​ പരിശോധന താൽക്കാലികമായി നിർത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    സന്നിധാനത്തെ​ പരിശോധന താൽക്കാലികമായി നിർത്തി
    cancel
    Listen to this Article

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഹൈ​കോ​ട​തി നി​യോ​ഗി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ്​ കെ.​ടി. ശ​ങ്ക​ര​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ​ പ​രി​ശോ​ധ​ന താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി. ജ​ഡ്ജി​ക്ക്​​ ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സം​ഘം മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​വ​രെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ശേ​ഷം സം​ഘം മ​ല​യി​റ​ങ്ങി. ഇ​നി മാ​സ​പൂ​ജ​ക്കു​ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കെ​ത്തും. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​കും ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ്ട്രോ​ങ് റൂ​മി​ലെ ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പ്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ കെ.​ടി. ശ​ങ്ക​ര​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും ഭ​ക്ത​ർ വ​ഴി​പാ​ടാ​യി​ ന​ൽ​കി​യ പ​ല വ​സ്​​തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും കൃ​ത്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​ത്​ ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പി​നെ ബാ​ധി​ച്ചു.

    ര​ജി​സ്റ്റ​റും മ​ഹ​സ​റും സ്റ്റോ​ക്കും ത​മ്മി​ൽ വൈ​രു​ധ്യ​മു​ള്ള​തും ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​ക്കി. മ​ഹ​സ​റും ര​ജി​സ്റ്റ​റും അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ സ്വ​ർ​ണം, വെ​ള്ളി, ചെ​മ്പ്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ത​രം​തി​രി​ച്ച​ശേ​ഷം ഇ​വ​യു​ടെ മൂ​ല്യം നി​ർ​ണ​യി​ച്ച്​ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ സം​ഘം ചെ​യ്ത​ത്. മ​ഹ​സ​റി​ൽ മാ​ത്രം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ, ര​ജി​സ്​​റ്റ​റി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യു​ള്ള​വ, ഇ​വ ര​ണ്ടി​ലും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ, തൂ​ക്ക​ത്തി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ള്ള​വ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ത​രം​തി​രി​ച്ചാ​ണ്​ പ​ട്ടി​ക. എ​ല്ലാ വ​സ്​​തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും തൂ​ക്ക​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    അ​ള​വും തൂ​ക്ക​വും കൃ​ത്യ​മാ​യ​വ​യു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യും ​​​പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യു​ണ്ട്. പ​ഴ​യ വാ​തി​ൽ, ക​ട്ടി​ള​പ്പ​ടി എ​ന്നി​വ​യും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​പാ​ളി​ക​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ ചെ​ന്നൈ സ്മാ​ർ​ട്ട്​​ ക്രി​യേ​ഷ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PathanamthittasupremcourtSabarimala NewsSabarimalaKerala
    News Summary - The inspection at Sabarimala has been temporarily stopped.
    Similar News
    Next Story
    X