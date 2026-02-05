Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    യു​വ​തി​യെ ലോഡ്ജിൽ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട സം​ഭ​വം കൊ​ല​പാ​ത​കം; കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​യാ​ൾ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ നി​ല​യി​ൽ

    യു​വ​തി​യെ ലോഡ്ജിൽ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട സം​ഭ​വം കൊ​ല​പാ​ത​കം; കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​യാ​ൾ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ നി​ല​യി​ൽ
    ക​ണ്ണൂ​ർ: പ​റ​ശ്ശി​നി​ക​ട​വി​ലെ ലോ​ഡ്ജി​ൽ യു​വ​തി​യെ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സം​ഭ​വം കൊ​ല​പാ​ത​ക​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ്. ചെ​റു​കു​ന്ന് അ​യ്യോ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി സീ​മ (50) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    സീ​മ​യെ ക​ഴു​ത്ത് ഞെ​രി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. ലോ​ഡ്ജി​ൽ ഒ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​യ​ൽ​വാ​സി കെ.​പി. വി​ജ​യ​നെ മാ​ട്ടൂ​ലി​ൽ തൂ​ങ്ങി മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ചെ​റു​കു​ന്ന് അ​യ്യോ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് വി​ജ​യ​ൻ.

    മൃ​ത​ദേ​ഹം പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി പ​രി​യാ​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി​മു​ത​ല്‍ ഇ​യാ​ള്‍​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള തി​ര​ച്ചി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

