ഭാര്യയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചയാൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം മരിച്ചനിലയിൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോട്ടയം: ഭാര്യയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച ഭർത്താവിന്റെ മൃതദേഹം റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം കണ്ടെത്തി. തലയോലപ്പറമ്പ് വെള്ളൂർ പത്മകുമാർ ആണ് മരിച്ചത്. മുളന്തുരുത്തി ഒലിപ്പുറം റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപമാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഇയാൾ ഭാര്യ തുളസിയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പത്മകുമാറിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. ഭാര്യയെ വെട്ടിയ ശേഷം ജീവനൊടുക്കിയതാണെന്നാണ് സൂചന. വെട്ടേറ്റ തുളസി എറണാകുളത്തെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. Show Full Article

The husband who attacked his wife was found dead near the railway track