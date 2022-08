നിപാ ബാധിച്ച് മരിച്ച നഴ്സ് ലിനിയുടെ ഭർത്താവ് സജീഷ് വിവാഹിതനാകുന്നു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോഴിക്കോട്: നിപാ ബാധിച്ച് മരിച്ച നഴ്‌സ് ലിനിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് സജീഷ് വിവാഹിതനാകുന്നു. കൊയിലാണ്ടി പന്തലായനി സ്വദേശിയായ അധ്യാപിക പ്രതിഭയാണ് വധു. ഈ മാസം 29ന് വടകര ലോകനാര്‍ക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് വിവാഹം. സജീഷ് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചത്. താനും മക്കളും പുതിയ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക്‌ കാലെടുത്ത്‌ വെയ്ക്കുകയാണെന്നും റിതുലിനും സിദ്ധാർത്ഥിനും ഇനി അമ്മയും ചേച്ചിയുമായി ഇവരും കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പിൽ കുടുംബ ഫോ​​ട്ടോയും പ​ങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിനിയുടെ കുടുംബം ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നു കുടുംബങ്ങളും ചേര്‍ന്നാണ് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത്. ലിനിയുടെ മരണ ശേഷം മക്കളായ ഋതുല്‍, സിദ്ധാര്‍ഥ് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം ചെമ്പനോടയിലെ വീട്ടിലാണ് സജീഷ് താമസിക്കുന്നത്. പന്നിക്കോട്ടൂര്‍ പി.എച്ച്‌.സിയില്‍ ക്ലര്‍ക്കാണ് സജീഷ്. പ്രതിഭയ്ക്ക് പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയായ മകളുണ്ട്. 2018ല്‍ കോഴിക്കോടുണ്ടായ നിപാ വ്യാപനത്തിലാണ് പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ നഴ്‌സായിരുന്ന ലിനി മരിക്കുന്നത്. നിപാ രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനിടെ രോഗം പകരുകയായിരുന്നു. മെയ് 21ന് കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലാണ് മരിച്ചത്. മരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ലിനി സജീഷിനായി കുറിച്ച കുറിപ്പ് ആളുകളുടെ കണ്ണ് നനയിച്ചിരുന്നു. തന്നെത്തേടിയെത്തി എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും രോഗം തന്നിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നന്‍ ലിനി. പ്രവാസിയായിരുന്ന സജീഷിന് ലിനിയോടുള്ള ആദര സൂചകമായാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി നല്‍കിയത്.

The husband of nurse Lini, who died of Nipah, is getting married