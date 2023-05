തുടർച്ചയായി കൊണ്ടു പോകുന്നതിനിടെ ആനകൾക്ക്​ മതിയായ വിശ്രമം നൽകണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കൊച്ചി: ഉത്സവകാലത്ത് ആനകളെ ഒരിടത്തുനിന്ന്​ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്നതിനിടെ മതിയായ വിശ്രമം നൽകണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി. ഉത്സവകാലത്ത്​ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്ന്​ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്​ ആനക​ളെ കൊണ്ടുപേകുന്നത്​ പലപ്പോഴും മതിയായ വിശ്രമം നൽകാതെയാണ്​. ഇത്​ അവയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്​. ആന അക്രമകാരികളായി മാറാൻ കാരണം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളാണ്​. ഇത്തരം യാത്രക്കിടെ വേണ്ടത്ര വിശ്രമം അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ്​ ആക്ടിങ്​ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.വി. ഭട്ടി, ജസ്റ്റിസ് ബസന്ത് ബാലാജി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്‍റെ ഉത്തരവ്​.

എഴുന്നള്ളത്തിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആനകൾക്ക് ശരീരത്തിലെ ചൂടു കുറക്കാൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വലിയ ടാങ്കുകൾ നിർമിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സൊസൈറ്റി ഫോർ എലഫന്റ് വെൽഫെയർ എന്ന സംഘടന നൽകിയ ഹരജിയാണ്​ കോടതി പരിഗണിച്ചത്​. ഹോസുപയോഗിച്ചു പൈപ്പിൽനിന്ന് വെള്ളം തളിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ രീതി മതിയായതല്ല. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ആനകൾക്കായി പത്തു മീറ്റർ വീതം നീളവും വീതിയും ഒന്നര മുതൽ രണ്ടു മീറ്റർ വരെ ആഴവുമുള്ള ടാങ്കുകൾ നിർമിക്കണമെന്ന് ചട്ടമുണ്ട്. മൂന്നു മണിക്കൂറെങ്കിലും ആനകളെ ഇതിൽ കുളിപ്പിക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്​. ഇത്തരമൊരു ചട്ടം കേരളത്തിലില്ല​. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിഷയത്തിൽ ഹൈകോടതി ഇടപെടണമെന്നാണ് ഹരജിയിലെ ആവശ്യം. എതിർകക്ഷികളായ സർക്കാറിനും തിരുവിതാംകൂർ -കൊച്ചി -മലബാർ -ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്കും നോട്ടീസ്​ നൽകാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. Show Full Article

The High Court said that the elephants should be given adequate rest during continuous transportation