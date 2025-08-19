Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 7:54 AM IST

    തോമസ്​ ഐസക്​ വിജ്ഞാന കേരളം ഉപദേഷ്ടാവ്​; ഹരജി വിധി പറയാൻ മാറ്റി

    Dr. T.M. Thomas Isaac
    camera_altഡോ.ടി.എം. തോമസ് ഐസക്

    കൊ​ച്ചി: വി​ജ്ഞാ​ന കേ​ര​ളം പ​ദ്ധ​തി ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വാ​യി മു​ൻ മ​ന്ത്രി ടി.​എം. തോ​മ​സ് ഐ​സ​ക്കി​ന്‍റെ നി​യ​മ​നം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ഹ​ര​ജി ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ മാ​റ്റി. തോ​മ​സ് ഐ​സ​ക്കി​ന്റെ നി​യ​മ​നം പൊ​തു​ഖ​ജ​നാ​വി​ന് മാ​സം ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യോ​ളം ബാ​ധ്യ​ത​യാ​കു​മെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ​ള്ളി​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി എ. ​ന​വാ​സ് ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് നി​തി​ൻ ജാം​ദാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് ബ​സ​ന്ത് ബാ​ലാ​ജി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്.

    ഹ​ര​ജി​യി​ൽ നേ​ര​ത്തെ കോ​ട​തി അ​മി​ക്ക​സ്​ ക്യൂ​റി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ്​ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ തോ​മ​സ് ഐ​സ​ക്​ പ്ര​തി​ഫ​ലം പ​റ്റു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഡ്രൈ​വ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​ഫ​ല​വും ഇ​ന്ധ​ന​ച്ചെ​ല​വു​മാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. എ​ക്സ് ഒ​ഫീ​ഷ്യോ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​റ​ക്കി​യ നി​യ​മ​ന ഉ​ത്ത​ര​വി​ന് നി​യ​മ സാ​ധു​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന വാ​ദം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വ് ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ മാ​റ്റി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    TAGS:Thomas Isaac
    News Summary - The High Court has postponed petition challenging the appointment of Thomas Isaac as the advisor to the vinjana keralam
