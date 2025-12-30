Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 10:24 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 10:24 PM IST

    എസ്.എൻ.ഡി.പിക്ക് ബാധകമാകുന്ന കമ്പനി നിയമം ഏതെന്ന്​ ഹൈകോടതി

    എസ്.എൻ.ഡി.പിക്ക് ബാധകമാകുന്ന കമ്പനി നിയമം ഏതെന്ന്​ ഹൈകോടതി
    കൊ​ച്ചി: എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗ​ത്തി​ന് ബാ​ധ​ക​മാ​കു​ന്ന ക​മ്പ​നി നി​യ​മം ഏ​താ​ണെ​ന്ന്​ മൂ​ന്ന്​ മാ​സ​ത്തി​ന​കം തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. യോ​ഗ​ത്തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​മാ​ണ് ബാ​ധ​ക​മെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തി 2022 ജ​നു​വ​രി 24ന്​ ​സിം​ഗി​ൾ​ബെ​ഞ്ച്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ്​ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ ദേ​വ​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് എം.​ബി. സ്നേ​ഹ​ല​ത എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം.

    കേ​ന്ദ്ര ക​മ്പ​നി നി​യ​മ​മാ​ണോ കേ​ര​ള നോ​ൺ ട്രേ​ഡി​ങ്​ ക​മ്പ​നി നി​യ​മ​​മാ​ണോ എ​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ 2009 ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളെ​യും കേ​ട്ട് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​ന്ദ്ര അ​തോ​റി​റ്റി മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​ന​കം തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ്​ ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശം.​

    സിം​ഗി​ൾ​ബെ​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം അ​ട​ക്കം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച നാ​ല് അ​പ്പീ​ലു​ക​ളാ​ണ്​ കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്.ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ അ​വ​കാ​ശ പ്ര​കാ​രം വോ​ട്ടി​ങ്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ സിം​ഗി​ൾ​ബെ​ഞ്ച് അ​സാ​ധു​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യും കേ​ര​ള നോ​ൺ ട്രേ​ഡി​ങ്​ ക​മ്പ​നി നി​യ​മ​മാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​ന് ബാ​ധ​ക​മാ​വു​ക​യെ​ന്നും​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ബാ​ധ​കം ഏ​തു നി​യ​മ​മാ​ണെ​ന്ന് നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​ൻ ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - The High Court asked which company law applies to SNDP
