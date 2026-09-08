ചൂട് കൂടും; ജാഗ്രത പാലിക്കണം

ചൂട് കൂടും; ജാഗ്രത പാലിക്കണംtext_fields
പാലക്കാട്: മഴക്ക് ഇടവേളയായതോടെ ചൂട് കനക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജില്ലയിൽ ചൂടിന്റെ കാഠിന്യം വർധിക്കുമെന്നാണ് ജില്ല ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.
സെപ്റ്റംബര് ഒമ്പത് വരെ ഉയര്ന്ന താപനില (സാധാരണയെക്കാള് മൂന്ന് മുതല് നാല് ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ കൂടുതല്) ഉയരാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു. തൃത്താലയില് സ്ഥാപിച്ച അള്ട്രാവയലറ്റ് സെന്സറില് തിങ്കളാഴ്ച യു.വി സൂചിക ഒമ്പത് (ഉച്ചക്ക് ഒന്നിന്) രേഖപ്പെടുത്തി. ഉയര്ന്ന ചൂട് സൂര്യാഘാതം, സൂര്യാതപം, നിര്ജലീകരണം തുടങ്ങിയ ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതിനാല് പൊതുജനങ്ങൾ മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള് പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
* പകല് 11 മുതല് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വരെയുള്ള സമയത്ത് ശരീരത്തില് കൂടുതല് സമയം തുടര്ച്ചയായി സൂര്യപ്രകാശം ഏല്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
* ദാഹമില്ലെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കണം. പരമാവധി ശുദ്ധജലം കുടിക്കുക.
* നിര്ജലീകരണമുണ്ടാക്കുന്ന മദ്യം, കാപ്പി, ചായ, കാര്ബണേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകള് തുടങ്ങിയവ പകല് സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക.
* അയഞ്ഞ, ഇളം നിറത്തിലുള്ള കോട്ടണ് വസ്ത്രങ്ങള് ധരിക്കുക.
* പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാരാളമായി കഴിക്കുക. ഒ.ആര്.എസ് ലായനി, സംഭാരം തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
* മാര്ക്കറ്റുകള്, കെട്ടിടങ്ങള്, മാലിന്യശേഖരണ- നിക്ഷേപ കേന്ദ്രങ്ങള് (ഡംപിങ് യാര്ഡ്) തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളില് തീപിടുത്തം വര്ധിക്കാനും വ്യാപിക്കാനുമുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഫയര് ഓഡിറ്റ് നടത്തേണ്ടതും കൃത്യമായ സുരക്ഷാ മുന്കരുതല് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
* കാട്ടുതീ വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വനമേഖലയോട് ചേര്ന്ന് താമസിക്കുന്നവരും വിനോദസഞ്ചാരികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
* വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളവും ക്ലാസ് മുറികളില് വായു സഞ്ചാരവും ഉറപ്പാക്കണം.
* അംഗൻവാടി കുട്ടികള്ക്ക് ചൂട് ഏല്ക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള സംവിധാനം നടപ്പാക്കാന് അതാത് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
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