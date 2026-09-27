ഇന്നലെ ‘വിളവെടുപ്പ് പൗർണമി’ ദൃശ്യമായി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
ഇന്നലെ ‘വിളവെടുപ്പ് പൗർണമി’ ദൃശ്യമായിtext_fields
bookmark_border
News Summary - The 'Harvest Full Moon' was visible yesterday
കണ്ണൂർ: ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ മാനത്ത് ‘വിളവെടുപ്പ് പൗർണമി’ ദൃശ്യമായി. അതിമനോഹരമായ ‘ഹാർവെസ്റ്റ് മൂൺ’ അഥവാ ‘വിളവെടുപ്പ് പൗർണമി’യാണ് ദൃശ്യമായത്.
ശരത്കാല വിഷുവത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന വെളുത്ത വാവായതിനാലാണ് ഇതിനെ ഈ പേരിൽ വിളിക്കുന്നത്. ഹാർവെസ്റ്റ് മൂൺ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ നൽകുന്ന അധിക വെളിച്ചമുപയോഗിച്ച് കർഷകർ രാത്രി വൈകിയും വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പൗർണമിക്ക് ‘വിളവെടുപ്പ് പൗർണമി’ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story