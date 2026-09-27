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    ഇന്നലെ ‘വിളവെടുപ്പ് പൗർണമി’ ദൃശ്യമായി

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    ഇന്നലെ ‘വിളവെടുപ്പ് പൗർണമി’ ദൃശ്യമായി
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    മാ​ന​ത്ത് ഉ​ദി​ച്ച ‘വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് പൗ​ർ​ണ​മി’

    കണ്ണൂർ: ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ മാനത്ത് ‘വിളവെടുപ്പ് പൗർണമി’ ദൃശ്യമായി. അതിമനോഹരമായ ‘ഹാർവെസ്റ്റ് മൂൺ’ അഥവാ ‘വിളവെടുപ്പ് പൗർണമി’യാണ് ദൃശ്യമായത്.

    ശരത്കാല വിഷുവത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന വെളുത്ത വാവായതിനാലാണ് ഇതിനെ ഈ പേരിൽ വിളിക്കുന്നത്. ഹാർവെസ്റ്റ് മൂൺ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ നൽകുന്ന അധിക വെളിച്ചമുപയോഗിച്ച് കർഷകർ രാത്രി വൈകിയും വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പൗർണമിക്ക് ‘വിളവെടുപ്പ് പൗർണമി’ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്.

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    News Summary - The 'Harvest Full Moon' was visible yesterday
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