നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ തുടരന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ കൂടുതൽ സമയം തേടും; ഇന്ന് ഹരജി നൽകും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ തുടരന്വേഷണത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൂടുതൽ സമയം തേടും. മൂന്ന് മാസം കൂടി നീട്ടിനൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണ് സൂചന. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഹൈകോടതിയിൽ ഇതിനായി അപേക്ഷ നൽകും. ഈ മാസം 31നകം അധികകുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന് അന്വേഷണസംഘം കോടതിയെ അറിയിക്കും.

നേരത്തെ ഈ മാസം 31നകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി വിചാരണകോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് ഹൈകോടതി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട് നിർദേശിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണത്തിന് കൂടുതൽ സമയം തേടാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തീരുമാനിച്ചത്.

കേസിലെ അന്വേഷണം മന്ദഗതിയിലാണെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. തയ്യാറാക്കിയ പട്ടികയിലുള്ള പലരേയും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നില്ലെന്നും കിട്ടിയ തെളിവുകൾവെച്ച് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഒരുങ്ങുന്നുവെന്നായിരുന്നു ആരോപണം.

News Summary

The government will seek more time to investigate the case of the attack on the actress