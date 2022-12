ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്താൻ സർക്കാറിന്​ സമയമില്ല; വിഴിഞ്ഞം അക്രമത്തിൽ വിമർശനവുമായി ഗവർണർ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം അക്രമത്തിൽ സർക്കാറിനെതിരെ വിമർശനവുമായി ഗവർണർ ആരിഫ്​ മുഹമ്മദ്​ ഖാൻ. ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്താൻ സർക്കാറിന്​ സമയമില്ല. സർക്കാർ ബിസിനസ്​ നടത്തുന്നതിൽ സർക്കാറിന്​ താൽപര്യമില്ല. സർവകലാശാലകൾ നടത്തുന്നതിലാണ്​ സർക്കാറിന്​ താൽപര്യം. ബന്ധുക്കളുടെയും പാർട്ടിക്കാരുടെയും നിയമനത്തിന്​ വേണ്ടിയാണിത്​.

സർവകലാശാലകളിൽ സ്വജനപക്ഷപാതം അരങ്ങേറുന്നത്​ എന്തുമാത്രം ലജ്ജാകരമാണെന്നും ഗവർണർ ചോദിച്ചു. മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്​സനൽ സ്റ്റാഫിന്‍റെ നിയമനത്തിൽ എണ്ണം മാത്രമല്ല താൻ ഉന്നയിച്ചതെന്നും ചോദ്യത്തിന്​ ഉത്തരമായി ഗവർണർ പറഞ്ഞു. താൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ആറോ ഏഴോ പേരാണ്​ പേഴ്​സനൽ സ്റ്റാഫിലുണ്ടായിരുന്നത്​. കേരളത്തിലെപോലെ 25 പേരടങ്ങിയ സൈന്യത്തെ നിയമിക്കാറില്ല. രണ്ടു​വർഷം പ്രവർത്തിച്ചാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പെൻഷൻ നൽകുന്നതാണ്​ ഇവിടത്തെ രീതിയെന്നും ഗവർണർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. Show Full Article

The government has no time to maintain law and order