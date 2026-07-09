Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightദുരന്തത്തിന്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 July 2026 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 7:11 AM IST

    ദുരന്തത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ സർക്കാറും ജൂഡീഷ്യറിയും -പ്രകൃതിസംരക്ഷണ സമിതി

    text_fields
    bookmark_border
    നി​ർ​മാ​ണം നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വ​യ​നാ​ട് ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റ് പ​ടി​ക്ക​ൽ ഇ​ന്ന് സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹം
    ദുരന്തത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ സർക്കാറും ജൂഡീഷ്യറിയും -പ്രകൃതിസംരക്ഷണ സമിതി
    cancel

    ക​ൽ​പ​റ്റ: ക​ള്ളാ​ടി തു​ര​ങ്ക നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റും ജൂ​ഡീ​ഷ്യ​റി​യു​മാ​ണെ​ന്നും നി​ർ​മാ​ണം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​ദ്ധ​തി​ക്കെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യി​ൽ പോ​യ പ്ര​കൃ​തി​സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​നു​ത്ത​ര​വാ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ണെ​ന്നും സ​മ​ഗ്രാ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്നും തു​ര​ങ്ക​പ​ദ്ധ​തി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​മി​തി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റ് ധ​ർ​ണ ന​ട​ത്തും.

    രാ​വി​ലെ 11.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​ര​ത്തി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി-​സാം​സ്കാ​രി​ക-​മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത് പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ചെ​റി​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. തു​ര​ങ്ക പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്ക​റി​ച്ച് ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രും വി​ദ​ഗ്ധ​രും അ​ട​ങ്ങി​യ സ​മി​തി​യെ കൊ​ണ്ട് വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തു​വ​രെ എ​ല്ലാ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​മി​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Environmental ImpacttunnelWayanad LandslideNature conservation
    News Summary - The government and the judiciary are responsible - Nature Conservation Committee
    Similar News
    Next Story
    X